Championship play-off finali: Aston Villa yeniden

Geçen sene yine bu zamanlarda Championship play-off finalini Fulham karşısında kaybederek Premier Lig’e yükselme şansını kaybetmişti Aston Villa, Birmingham şehrinde Aston bölgesinin bordo mavili takımı. 2018-19 sezonunun sonunda Championship’i 5. sırada bitirip, play-off’un ilk ayağında komşu West Bromwich Albion’u eleyerek finale kaldılar. Ada futbolunu yakından takip edenler bilir, 2015-16 sezonunun sonuna kadar ligin demirbaşlarındandı “Villians”, 1888 senesinde kurulan profesyonel liglerin, sonrasında 1992’de perdelerini açan Premier Lig’in kurucu kulüplerinden. Günümüzdeki adıyla Şampiyonlar Ligi’ni kazanan beş İngiliz takımından biri olmalarının yanında, yedi sezonda ülke futbolunun en üst liginde şampiyonluk yaşadılar. 2015-16 sezonunun sonunda düştükleri elitlerin ligine dönme savaşı veriyorlar üç sezondur. Bu sezon evlerinde oynadıkları 23 maçta 828.660 taraftarı ağırladılar, maç başı ortalamaları 36.029, Championship’in ilk sırasında. Mayıs ayının son günlerinde oynanan final maçına ve Villa’nın dönüşüne naçizane bir bakış…

Dünya futbolunun parasal ödül olarak en değerli maçı, malum ucunda yeni sezonda Premier Lig’de boy göstermek var. Kazanan takımın kasasına 180 milyon sterlin girecek. Villa’nın rakibi Derby County, East Midlands bölgesinde Derwent nehrinin kıyısında 248 bin nüfuslu o küçük şehrin takımı. Ada futbolunda “The Rams” (Koçlar) olarak yürümüş namları. 2007-08 sezonunda, sadece 11 puan toplayarak istenmeyen rekorla Premier Lig’den düştüklerinde, ligin son maçında Pride Park Stadını dolduran taraftarlar “sezonun en iyi futbolcusu” olarak kendilerini göstermişler. O kara günde, yazlık şortları, sandaletleri, plaj havluları, deniz topları ile stadı doldurup plaj partisi eşliğinde uğurlamışlar takımlarını Premier Lig’den. Adına futbol denilen güzel oyunda sadece gözyaşlarıyla değil, plaj partisiyle uğurlanmak da var anlayacağınız. 2013-14 sezonunun play-off finalini QPR karşısında kaybederken 2015’den sonra iki sezonda play-off oynadılar ama yükselmeyi başaramadılar. 2015’ten beri 7 teknik direktörle çalışan kulübün başında tanıdık bir isim var: Frank Lampard. Onlar da ligin kalabalık takımlarından, bu sezon evleri Pride Park Stadında 23 maçta 26.850 taraftar ortalaması yakaladılar.

Sezon içinde Villa’ya karşı oynadığı iki maçı da kaybederken kalesinde 7 gol gördü Derby, ibre Villa’da yana. Yeri gelmişken golcüleri Tammy Abraham’ı da atlamayalım. 21 yaşındaki 1.90’lık forvet Chelsea’den kiralık, bu sezon 26 gol 3 asistle Championship gol krallığı sıralamasını 2. olarak tamamladı. Villa’nın 28 kişilik kadrosunun değeri 114 milyon Sterlin, en değerli iki oyuncusu ofansif orta saha Jack Grealish ve Abraham…

İlk bölümde orta sahanın kontrolünü kazanmak için kıyasıya mücadele ediyor iki takım. Devrenin bitimine yakın Villa golü buluyor, Elmohamady’nin ceza sahasına kestiği topu Derby savunmasından önce davranıp kafayla köşeye bırakıyor El Ghazi, Wembley yıkılıyor. Devreyi Villa önde kapatıyor.

59’da farkı ikiye çıkartıyor Villa, El Ghazi’nin vuruşunda savunmaya çarpan top yükseklik kazanıyor, Derby kalecisi Ross müdahale etmekte geç kalınca araya giren McGinn kafa dokunuşuyla farkı ikiye çıkartıyor… İki golden sonra iki takım da açılıyor, haliyle gol pozisyonları çoğalıyor. Bitime 10 dakika kala farkı bire indiriyor Derby, oyuna sonradan giren Mariott ceza sahasında enfes bitiriyor. Golden sonra skoru koruma telaşında Villa, 7 dakikalık uzatmalarda arka arkaya gelen Derby hücumları maçı uzatmalara taşıyacak golü bulamıyor. Derby ligi 6. sırada bitirirken ilk altı içindeki en az golü bulan takımdı. Bu maçtada kendini gösterdi gol yollarındaki kısırlıkları, gelecek sezon o bölgeye takviye yapacaklardır muhtemel.

Velhasıl 85.826 taraftarın önünde kazanarak üç sezondan sonra yeniden Premier Lig’e dönüyor Aston Villa. Geçen sezon Fulham karşısında play-off finalini kaybetmişler, Fulham Premier Lig’e çıkan takım olmuştu. O enfes mahallenin siyah beyazı ancak bir sezon dayanabildi elitlerin liginde, onların düştüğü sezon Villa onların bıraktığı yerde, kalıcı olsunlar…