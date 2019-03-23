ÇHD’li avukatlar açlık grevini sonlandırdı

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ve tutuklu avukat Selçuk Kozağaçlı arasında Silivri Hapishanesi’nde yapılan görüşme sonucu, 24 Ocak’tan bu yana açlık grevi yapan tutuklu KHK ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi avukatlar, açlık grevini sonlandırdıklarını açıkladı.

‘Hukuksuzluk deşifre edilmiştir’

“Açlık grevleri ile amaçlanan “Hukuksuzluğun deşifre edilmesi” amacına ulaşılmış olduğu ancak gelinen noktada mahkeme kararıyla ortaya çıkan yeni tablonunda ayrıca değerlendirilmesi gereken yeni bir aşamayı oluşturduğu anlaşılmıştır” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, mücadeleye kararlılıkla devam edileceği belirtildi. Baro tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

“İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu ile Av. Selçuk Kozağaçlı arasında bugün Silivri Cezaevinde yapılan görüşme sonunda tutuklu meslektaşlarımız tarafından yürütülen açlık grevlerine son verilmesi kararı alınmıştır. Meslektaşlarımız İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hafta içinde başlayan yargılamalar sürecinde kendilerine destek veren bütün Barolara ve diğer hukuk kurumlarına teşekkür ettiklerini iletmektedirler. Açlık grevleri ile amaçlanan “Hukuksuzluğun deşifre edilmesi” amacına ulaşılmış olduğu ancak gelinen noktada mahkeme kararıyla ortaya çıkan yeni tablonunda ayrıca değerlendirilmesi gereken yeni bir aşamayı oluşturduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile ortaya çıkan yeni hukuksuzluklarla mücadele konusunda Baroların ve hukuk kurumlarının verecekleri mücadeleye inanç beslemenin bir uzantısı olarak açlık grevlerinin sonlandırılması kararı alınmıştır.

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İstanbul Barosu soruna birlikte omuz verdiği Barolar ile birlikte meslektaşları için yaptığı mücadeleye kararlılıkla devam edecektir.”

Avukatlara onlarca yıl hapis cezası verilmişti

Tutuklu ÇHD’li ve HHB’li avukatların yargılandığı davada geçen çarşamba günü karar açıklandı. ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’na 10 yıl 15 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyetinin açıkladığı hükümler şöyle:

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