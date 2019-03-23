23.03.2019
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ÇHD’li avukatlar açlık grevini sonlandırdı

2 aydır açlık grevinde olan tutuklu ÇHD'li ve HHB'li avukatlar, açlık grevini sonlandırdıklarını duyurdu

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İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ve tutuklu avukat Selçuk Kozağaçlı arasında Silivri Hapishanesi’nde yapılan görüşme sonucu, 24 Ocak’tan bu yana açlık grevi yapan tutuklu KHK ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi avukatlar, açlık grevini sonlandırdıklarını açıkladı.

‘Hukuksuzluk deşifre edilmiştir’

“Açlık grevleri ile amaçlanan “Hukuksuzluğun deşifre edilmesi” amacına ulaşılmış olduğu ancak gelinen noktada mahkeme kararıyla ortaya çıkan yeni tablonunda ayrıca değerlendirilmesi gereken yeni bir aşamayı oluşturduğu anlaşılmıştır” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, mücadeleye kararlılıkla devam edileceği belirtildi. Baro tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

“İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu ile Av. Selçuk Kozağaçlı arasında bugün Silivri Cezaevinde yapılan görüşme sonunda tutuklu meslektaşlarımız tarafından yürütülen açlık grevlerine son verilmesi kararı alınmıştır. Meslektaşlarımız İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hafta içinde başlayan yargılamalar sürecinde kendilerine destek veren bütün Barolara ve diğer hukuk kurumlarına teşekkür ettiklerini iletmektedirler. Açlık grevleri ile amaçlanan “Hukuksuzluğun deşifre edilmesi” amacına ulaşılmış olduğu ancak gelinen noktada mahkeme kararıyla ortaya çıkan yeni tablonunda ayrıca değerlendirilmesi gereken yeni bir aşamayı oluşturduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile ortaya çıkan yeni hukuksuzluklarla mücadele konusunda Baroların ve hukuk kurumlarının verecekleri mücadeleye inanç beslemenin bir uzantısı olarak açlık grevlerinin sonlandırılması kararı alınmıştır.

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İstanbul Barosu soruna birlikte omuz verdiği Barolar ile birlikte meslektaşları için yaptığı mücadeleye kararlılıkla devam edecektir.”

Avukatlara onlarca yıl hapis cezası verilmişti

Tutuklu ÇHD’li ve HHB’li avukatların yargılandığı davada geçen çarşamba günü karar açıklandı. ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’na 10 yıl 15 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyetinin açıkladığı hükümler şöyle:

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  • Zehra Özdemir, Ahmet Mandacı, Yaprak Türkmen, Ayşegül Çağatay ve Didem Baydar Ünsal hakkında bilerek ve isteyerek yardım etme kapsamında kaldığından 314/3 ve 220/7 gereği cezanın alt sınırdan 3 yıl 9 ay hapislerine karar verildi. Zehra Özdemir ve Ahmet Mandacı için verilen hapis cezasının 2 yıl 13 aya indirilmesine karar verildi. Özdemir ve Mandacı hakkında verilen yurt dışı yasağı hariç tüm adli kontrollerin kaldırılmasına hükmedildi.
  • ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’ya 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi
  • Tutuklu avukatlardan Barkın Timtik’e 18 yıl 9 ay, Özgür Yılmaz’a 13 yıl 6 ay, Ebru Timtik’e 13 yıl 6 ay, Behiç Aşçı ve Şükriye Erden’e 12 yıl hapis cezası verildi.
  • Süleyman Gökten, Aytaç Ünsal ve Engin Gökoğlu’na 10 yıl 6 ay; Naciye Demir ve Aycan Çiçek’e 9 yıl hapis cezası verildi.
  • Ezgi Çakır’a 7 yıl 12 ay hapis cezası verilmesiyle birlikte avukatların yargılanmasına ilişkin hükmün açıklanmasının sonuna gelindiği davada, tüm tutuklu avukatların “tutukluluk hallerinin devamına” karar verildi!

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