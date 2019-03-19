ÇHD’li avukatlar hâkim karşısına çıktı

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi 6’sı tutuklu 20 avukatın “Terör örgütü yöneticiliği” ve “Terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması dün Silivri Cezaevi Kampüsünde görüldü.



İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın duruşmasını aralarında CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Ali Haydar Hakverdi, Ali Şeker, çeşitli illerden 16 baronun başkanı, Avrupa Demokrat Avukatlar Birliği (AED), Dünyada İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Avrupalı Avukatlar Birliği’nden (ELDH) avukatların da bulunduğu çok sayıda kişi izledi.



Mahkeme başkanı Akın Gürlek, sanıklara ve avukatlarına esasa ilişkin savunmalarını sordu. Bunun üzerine İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel söz alarak usule ilişkin beyanda bulundu.



Kovuşturmanın genişletilmesi yönündeki talebin değerlendirileceğine ilişkin önceki celse verdiği kararı mahkemeye hatırlatan Yücel, “Acilen karar vermek istediğinizi anlıyorum ancak meslektaşlarımız adil yargılanmayı hak ediyor. Kovuşturmanın genişletilmesi talebine rağmen savcıdan ısrarla mütalaa istediniz. Adil yargılama için mahkemenin bu aşamada yapması gereken kovuşturmanın genişletilmesi taleplerini alıp esasa dönük savunma için süre vermektir.” Dedi



Duruşma savcısı avukatların kovuşturmanın genişletilmesi taleplerinin dosyanın geldiği aşama sebebiyle reddedilmesini istedi. Mahkeme ara kararında, 5 Aralık 2018’de verilen ara karardan sonra avukatların dosyaya kovuşturmanın genişletilmesi yönünde dilekçe sunmadıklarını bu sebeple de dosyanın 10 Ocak’ta mütalaa için savcıya gönderildiğini söyledi. Mahkemenin ara karara riayet ettiğini ifade eden başkan Gürlek, kovuşturmanın genişletilmesi taleplerinin yargılamayı uzatmaya dönük olduğunu savunarak reddine karar verdi.



141 DOSYADA TANIK



Sanık Ebru Timtik’in avukatı Several Ballıkaya tanıklara ilişkin beyanda bulundu. Açık tanık olmasına rağmen İ.Ö.’nün de SEGBİS ile dinlendiğini ve “Ben çok mahkemede tanığım, bu hangi mahkeme bilmiyorum” dediğini anımsatan Ballıkaya, “Kendisi 141 DHKP-C dosyasında tanık, ayrıca bazı FETÖ davalarında da tanıklık yapıyor. İ.Ö. 1995’ten 2005’e kadar istihbarat görevlisi olarak örgütte çalıştığını beyan etti. Ancak bu dosyada suç tarihi 2013 ve sonrası. Ayrıca bu kişi silahlı yağma, kişiyi özgürlüğünden alıkoyma, bıçaklı saldırı gibi adli suçlardan hükümlü ve bu 10 yıl içerisinde hapiste ve askerde olmadığı süre toplam 2-3 ay. Bu kadar sürede bir örgütte üst düzey görevli olmayı nasıl başardı?” diye sordu.



İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da duruşmada söz alarak, “16 Baro olarak buradayız. Bir önceki duruşmada tevsii tahkikat talepleri alınacağı karara bağlanmış olup celse arasında zorla mütalaa alınmıştır. Burada bulunan sanıkların yargılandıkları, tutuklandıkları için değil ama adil yargılanmadıkları için açlık grevindeler. Almış olduğunuz kararlardan vazgeçilmiştir.” dedi.

