ÇHD’li avukatlardan yandaş Sabah gazetesi hakkında suç duyurusu

KHK ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar, yandaş Sabah gazetesinin kendilerini hedef gösterdiği haber hakkında iddiaların doğru olmadığını, soruşturmanın gizliliği ihlal edildiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

ÇHD’li avukatlar, Sabah gazetesinin KHK ile kapatılan ÇHD ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi avukatların duruşmasıyla ilgili yaptığı ‘Mahkeme heyetine tehdit ve hakaret tutanakta’ haberi hakkında suç duyurusunda bulundu. Söz konusu haberde avukatların duruşma salonundaki kapıları yumrukladıkları ve mahkeme heyetine hakaret ettikleri iddia edildi.

Duruşma salonundaki ses kayıtları ile görüntülerin basına sızdırılmasının soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiğini ve görevlilerin görevlerini kötüye kullandıklarını belirten avukatlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Avukatlar aynı zamanda kalem memurlarının tespit edilmesini de isteyerek dava açılmasını talep etti.

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ÇHD’li avukatlar Sabah gazetesindeki iddiaların doğru olmadığını, avukatların duruşmaya alınmama kararının kendilerine tebliğ edilmediğini, mahkeme heyetinin suç işlediğini söyledi.