Checkatrade Kupası, alt liglerin heyecanı

Ada futbolunda “Checkatrade Trophy” olarak biliniyor, ilk kez 1983-84 sezonunda oynanmış, 36. yaşını kutlayan alt liglerin kupası. Alt lig diye geçmeyin, futbolun özüdür alt ligler, bazen Cebeci Stadında bir Hacettepe maçı, bazen de Ada’nın tarih kokan eski bir stadında izlenen kıran kırana 90 dakika doyurur adamı futbola, gerçek futbolsever alt liglerin müdavimdir. Velhasıl bu kupaya da ilgi büyük, 2017 senesinde Wembley Stadında Coventry City – Oxford United finalini 74.434 taraftar izlemiş. 2016-17 sezonundan beri kupanın sponsoru Kevin Byrne adında bir girişimci tarafından 1988 senesinde kurulmuş, meslek erbabı kişileri bir çatı altında halka buluşturan internet sitesi “Checkatrade”…

Kupanın formatı enfes, “League One” (3. Lig) ve “League Two“ (4. Lig) kulüpleri ile 16 Premier Lig ve Championship kulüplerinin 21 yaş akademi takımlandan oluşan 64 takım sezon başında 16 grupla başlıyorlar maçlara. Akademi takımlarının ilk 11’inde 21 yaş altı en az altı oyuncu olmak zorunda. Takımların coğrafi konumlarına göre kuzey ve güney grubu olarak sekizer grupla ikiye ayrılıp ağustos sıcağında çıkıyorlar sahaya. Gruplarını ilk iki sırada bitiren 32 takım eleme usulü karşılaşarak finalist iki takımı belirliyor. Kupayı alan takım 100 bin, kaybeden 50 bin sterlin kazanıyor. Kupayı en çok kazanan takım Bristol City, “Saksağanlar” (The Robins) üç kez götürdüler kupayı müzelerine…

Bu sezonun iki finalistinden biri Sunderland FC, o müthiş futbol dizisine konu olmuş, İngiltere’nin kuzeydoğusunda, başkent Londra’ya 400 kilometre uzaklıkta Wear nehrinin kıyısına kurulmuş 175 bin nüfuslu tarihi şehrin kırmızı beyazlı takımı, nam-ı diğer “Black Cats” (Kara Kediler). Günümüzden 139 sene önce James Allan adında İskoç bir öğretmen tarafından kurulmuş ve 1890-91 sezonunda liglere kabul edilmişler. 1950’li senelere kadar Ada futbolunun en zengin ve başarılı takımı, o sürede altı şampiyonlukları var. Sonrasında tıpkı geçmişte adını tersaneleri ve kömür yataklarıyla adını duyurmuş, tersanelerin kapanmasıyla işsizlik girdabında sürüklenmiş şehri gibi kötü yazılmış kaderleri. Şehrin takımı asansör gerçeğinin en iyi örneklerinden, öyle ki 1995-2007 seneleri arasında yedi sezon düşmeler ve çıkmalarla geçti. Ama düşmekle sevdaları yitirmez takımlar, en son düştükleri 2016-17 sezonunda 48.707 kapasiteli mabetleri “Stadium of Light” stadında 41.287 taraftar ortalaması yakaladılar. 2007 senesinde Ada futbolunun en gürültücü takımları sıralamasında ilk sırayı almışlar, 129 desibel bir savaş uçağının çıkardığı sesten bile fazlaymış…

Mart ayının son Pazar gününde Wembley Stadı’nda kupa finalinde 3. Ligin iki takımı Sunderland ve Portsmouth karşı karşıya. İki takım arasındaki son yedi maçın beşini Portsmouth kazandı, iki maç da berabere bitti. İnanması güç ama Avrupa futbolunda hafta sonu oynanan maçlarda Barcelona-Espanyol maçından sonra en fazla taraftar iki 3. Lig takımının final maçında. Uzaklarda şampiyonluğa koşan vasat ligimizin liderinin maçına gelen bir avuç izleyici, marka değerinden ne kadar uzak olduğumuzun fotoğrafı, malum tribünler dolmadan yakalanmaz o değer. Maça dönersek, iki takım da ofansif başlıyor. 38’de McGeady’nin enfes frikiğiyle öne geçiyor Sunderland, o ana kadar daha coşkulu, daha istekliler.

İkinci devreye hücumda başlıyor Portsmouth, 48’de kullandıkları kornerde direkler gole izin vermiyor. Portsmouth, aradıkları beraberlik golünü 86’da buluyorlar. Evans’ın ortasını kafayla ağlarla buluşturan oyuncu savunmadan gelen Thompson. Beraberlikle Uzatmada 99’da ceza sahası içinde net fırsatı kullanamıyor Portsmouth, Lowe’un vuruşu isabetsiz. İkinci uzatma bölümünde üstünlük yine mavili takımda. 106’da Evans’ın vuruşuna savunma son anda ayak koyuyor. 128’de beraberliği yakalıyor Sunderland, McGeady beraberliği getiren vuruşu yapıyor. Penaltılara giden maçı 5-4 Portsmouth kazanıyor ve 85 bin 21 seyircinin önünde kupayı kaldırıyor. Sunderland cephesinde bekleyiş sürüyor.