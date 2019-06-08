24.3 C
Istanbul
08.06.2019
Anasayfa YAZARLAR Çhêmê Munzıri, Xanê Xıziri*

Çhêmê Munzıri, Xanê Xıziri*

HÜSEYİN AYGÜN HÜSEYİN AYGÜN

Gök duman, yer sisli, her şey sırlı idi. Pulur, kal u belada vardı. Burada namı bilinmez bir ağa, yanında çobanı Munzur’du. Ağa, Kervela’ya gitti, canı helva çekti, Munzur’a ayan oldu, Irak’ta sıcakta ağasına helva verdi. Ağa döndü, köylüleri uzaklaştırdı, birden ‘tek eli öpülecek Munzur’dur’, dedi.

Halbuki çoban Munzur eline mızrak almış bir yiğit değildi; tüm mahareti keçi sağmaktı. Evinde bir secere yoktu, On İki İmam soyundan değildi. Munzur’un elinde bir bakır stil, içinde taze sağılmış süt vardı. Munzur mahcup oldu, kaçmaya başladı, elde stil içinde süt yere döküldü, yerden su fışkırdı. İlk Kodi’de su fışkırdı, sonra Kedek’te ve en sonunda Ziyaret’te. Köylüler koşmaktan yorgun düştü, Munzur arayı açtı, kayalıkların arkasında sır oldu. Kırk gözesiyle Munzur, doğdu.

Su, toprakla beraber yaşamın ana kaynağıydı. Yağmura ‘Rama Haq’ (Hakk’ın rahmeti) denmesi bundandı. Kötü rüyalar suya anlatılırdı. Ol sebepten dervişler, pirler, rayverler suya tuz eker, dualar okur, okunan su, evin içine dışına serpilirdi, kötülüklerden koruması istenirdi. Bazen bu su, ekmek sacının üstüne dökülür, buharı şifaydı, bazen nazar değen kişiye içirilirdi. Dervişler, kendilerine keramet verildiği günden beri kaynar kazana kolunu daldırırdı. Kırk gözeli tek nehir, Munzur’du, büyük yeminler bu yüzden gözelerde verilirdi ki; kuru ağaçla beraber yanmayı kabul eden karınca bile böyle yemin etmemişti.

Munzur’un başı, gözleri Pulur’da kaldı, gövdesi kendine yeni yollar açıp, dağları ayırıp vadileri birleştirip, tepeleri hızla aşarak -sanki bir hedefe doğru- akmaya başladı. Ağacı, dağı, toprağı, yeraltındaki köstebeği selamladı, baştan aşağı bir yurt kurdu. Köyler, sulanmayı bekleyen tarlalar, sürülmüş toprak güldü.

İlginizi çekebilir:  Tabular bayramda yıkıldı!

Baş, merakla ve müthiş bir şaşkınlıkla gövdesini izledi. Bu arada krallar, imparatorlar, padişahlar, beyler ve en sonunda doğan uluslar, kapılarını, pencerelerini, camlarını sertçe sürgüledi, Munzur’un önüne azametli duvarlar örüldü, ama Munzur yoluna devam etti ki, bugüne dek bir nehrin önünü kesmeyi hiç kimse başaramamıştır.

İlk Mercan’ı kucaklayan Munzur, yoluna devam etti; Tornova’da akan suyu şehvetle içine çekti, sonra sinsi bir ruh gibi içine karışan Laç deresini gövdesine kabul etti ki, o kadın ve çocukların sonuna kadar açılmış gözleriyle bedenlerini taşımıştı; adı o yüzden lanetlenmişti. Sonra Munzur Halvori’ye ulaştı, burada Zel’den akan yeraltı ırmaklarıyla buluştu ki, tutulamayan ve sonu felaketle biten bir aşiretler yemini burda edilmişti.

Munzur sonra, Ana Fatma’ya kavuştu. O temiz bir soy, bereketlilik ve masumiyet; bütün masumpakların anasıydı. Suyun çıktığı yer ezelden beri bir ziyaretgâhtı. Ana Fatma, o günden beri tıpkı Munzur gibi sırdı. Ve sonra Ana Fatma’yla, şehrin merkezinde Pülümür ırmağıyla buluştu. O Kutu Dereyle, Harçik ve Marçikle gelmişti. Buraya Golê Çêto (İki Suyun Birleştiği Yer) dendi. Burada elleri bağlı, gözleri açık doksan dokuz adam kurşuna dizilmişti.

Süt gibi doğan Munzur, uzun saçlarıyla kızları taşıdığı zamanlara tanık oldu; başı ve gözleri küstü ona; kör olası göz(e)leri kapandı, kırk gözeden birkaçı o sahnelere dayanamayıp kurudu. Ve sonra bu son yıllarda bu defa barajlarla Munzur’u durdurmayı -boşu boşuna yine- denediler.

Bağrında sessizleri taşıdığı o günlerden sonra Munzur, bugün dünyanın her yerinden, genç erkekleri ve kadınları iştahla kabul edecek. Bağrında dünya rafting yarışması düzenleyecek ki; hüzünler değil, neşeli kürekler çekilecek ve o akacak, daima.

*Munzur’un Nehri, Xızır’ın evi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,522AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Hatay’da 61 göçmen alıkonuldu

birgun.net -
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri belirlenen 61 göçmen alıkonuldu.
Devamını Oku

Cinsel saldırıda bulunan eski federasyon başkanı ömür boyu futboldan men edildi

birgun.net -
Kadın Milli Takım futbolcularına cinsel saldırıyla suçlanan Afganistan Futbol Federasyonu eski başkanı...
Devamını Oku

27. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nın teması belli oldu: Ekonomi ne ayol?

birgun.net -
27. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nın 24-30 Haziran tarihleri arasında ekonomik kriz temasıyla...
Devamını Oku

Nuri Pakdil hastaneye kaldırıldı

birgun.net -
85 yaşındaki yazar Nuri Pakdil hastaneye kaldırıldı. Pakdil'in yapılan muayenesinde düşmeye bağlı...
Devamını Oku

ABD’nin İsrail büyükelçisi: Batı Şeria’nın bazı kısımları ilhak edilebilir

birgun.net -
ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını...
Devamını Oku

Bayram tatilinde dönüş trafiği başladı

birgun.net -
Bayramı İstanbul dışında geçirenlerin dönüşleri sürerken, TEM yolunun Kocaeli geçişinde bugün de...
Devamını Oku

ABD’nin petrokimya endüstrisine müdahalesine İran’dan tepki

birgun.net -
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin İran petrokimya endüstrisine yönelik yaptırımlarının...
Devamını Oku

Meteoroloji’den 10 il için sağanak yağış uyarısı

birgun.net -
Edirne, Kırklareli, Sivas, Bolu, Karabük, Tokat, Gümüşhane, Artvin, Kars ile Ardahan çevrelerinde,...
Devamını Oku

Fransa Açık’ın finalinde Nadal’ın rakibi belli oldu

birgun.net -
Dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'i mağlup eden 4 numaralı seribaşı Avusturyalı...
Devamını Oku

Bayram tatilinde 192 trafik kazası yaşandı, 86 kişi hayatını kaybetti

birgun.net -
9 günlük bayram tatilinin ilk 8 gününde meydana gelen 192 trafik kazasında...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi