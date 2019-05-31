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Chernobyl dizisini sevenlere oyun önerileri

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Fotoğraf: HBO

Son zamanların en çok konuşulan dizilerinden olan Chernobyl (Çernobil), en çok beğenilen diziler arasında yer aldı. Amerikan HBO kanalı tarafından çekilen dizi, sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veritabanı olan IMDb’de en çok beğenilen dizi oldu.

Çernobil dizisini sevenler için o dönemi ele alan bilgisayar oyunlarından bazılarını derledik:

S.T.A.L.K.E.R: Shadow of Chernobyl (2007)

İkinci bir nükleer felaketin etkilerinin yaşandığı dünyada geçen oyun, bu felaketin çevreye etkilerinin keşfedildiği açık bir dünyayı kapsıyor. Cesur bir maceracı görevini üstlenen oyuncular; yüksek radyasyon, mutasyona uğramış yaratıklar, tarif edilemeyen nükleer fırtınalarla boğuşurken, Çernobil Karantina Bölgesi’nde bulunabilecek ve satılabilecek “eserleri” arıyor. Oyunda ana karakter, Çernobil’i ele geçirmek isteyen gruplar arasında sıkışmış durumda.

Metro 2033 (2010)

Metro serisinden Metro 2033’te oyuncular, nükleer savaşın ardından ölümcül radyasyon ve mutasyona uğramış yaratıklardan korunmak için Moskova’nın altındaki metro sistemine sığınan birçok kişiden biri olan Artyom isimli karaktere ve onun maceralarına tanık oluyor.

S.T.A.L.K.E.R’ın hikâyesine benzer bir atmosferde gerçekleşen oyun, karanlık bir ortam ve yoğun korku öğeleri barındırıyor.

Fallout 3 (2008)

Nükleer savaşın ardından mahvolmuş Amerika’da geçen oyun, nükleer felaket sonrası dönemi yansıtan en iyi oyunlardan biri olarak sayılıyor.

Vahşi yaratıklar ve karakterin geniş bir harita üzerine yayıldığı oyun, oyun severleri birçok macera ve zorlukla baş başa bırakıyor.

Wasteland 2

Nükleer bir patlama sonrası dünya üzerindeki yaşamın baştan aşağı değişmesi ve yeni bir düzeninin kurulmasına değinen bir oyun olan Wasteland 2, büyük mücadelelerle karşılaşılan çorak topraklarda geçiyor. Dört çöl korucusunun yönetildiği oyunda, nükleer felaketin ardından insanlara yardım edilip bu atmosferde çeşitli görevler yapılıyor.

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