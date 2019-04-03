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03.04.2019
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CHP’den, 13 ilçede oy sayım kararlarının kaldırılması için itiraz

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CHP, 13 ilçede ilçe seçim kurullarının verdiği oy sayım kararlarının kaldırılması için İl Seçim Kurulu’na başvurdu.

İstanbul İl Seçim Kurulu, CHP’nin başvurusu üzerine, ilçe seçim kurullarının kararıyla yapılan yeniden sayım işlemlerinin durdurulmasına karar verilmişti.

Gece yarısı Yüksek Seçim Kurulu’nun olağanüstü toplanmasının ardından konuşan YSK Başkanı Sadi Güven “Bu ilk defa alınan bir karar değil. İlçe seçim kurulları bu kararı verip, tekrar sayıma başlandığında sonuna kadar gidileceği kararı verildi. Sayım işlemi başlatılan ilçelerde sonuna kadar gidilmesine karar verdik” ifadelerini kullanmıştı.

CHP 13 ilçede verilen oy sayım kararlarının kaldırılması için İl Seçim Kurulu’na başvurdu.

CHP İl Başkanlığı Disiplin Kurulu Başkanı Doğuşcan Aydın Aygün ve avukat Mehmet Süleyman Türker, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’ndaki İl Seçim Kurulu’na geldiler. CHP, Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Beykoz, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Silivri, Tuzla ve Ümraniye ilçelerinde geçersiz oyların yeniden sayım kararına ve Çatalca’da da ise tüm oyların yeniden sayım kararına itirazda bulundu.  

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