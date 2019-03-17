CHP Adalar Belediye Başkan Adayı Gül: Adaları koruyacağız

CHP’nin Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül, Belediye Meclis Üyesi Adayları ile Adalıların karşısına çıkarak projelerini ve vaatlerini açıkladı. Büyükada Anadolu Kulübü’nde düzenlenen toplantıya katılım oldukça büyüktü. Toplantıya Milletvekilleri Enis Berberoğlu ile Gürsel Tekin, eski milletvekili Barış Yarkadaş, CHP Adalar İlçe Başkanı Ercan Akpolat, yönetim kurulu üyeleri, İYİ Parti Adalar İlçe Başkanı Atalay Sarmış ve akademisyenlerin yanı sıra her yaş ve meslek grubundan insanlar katıldı.

Erdem Gül’ün seçim çalışmalarının anlatıldığı sinevizyon gösteriminin ardından toplantının açış konuşmalarını CHP İlçe Başkanı Ercan Akpolat yaptı. Akpolat, Erdem Gül’le birlikte Adalar için yepyeni bir sayfa açılacağını ifade ederken, tüm Adalılardan Başkan Adayları için oy da istedi.

Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Enis Berberoğlu da yaptıkları konuşmalarda Erdem Gül’ün Adalar için en doğru kişi olduklarını vurguladılar. Tekin, “Erdem Gül bugüne kadar hep halkın sorunlarını yazdı, şimdi ise bizzat bu sorunları çözmek için elini taşın altına koydu” dedi ve ekledi: “Adalar özgürlüğün, barışın, huzurun yeri. Bu önemli değerlerin korunması için Erdem Gül’e destek verelim.”

ENİS BERBEROĞLU: ARKADAŞIMA KEFİLİM

Erdem Gül gibi gazetecilikten siyasete atılan Enis Berberoğlu ise, “Erdem benim için çok kıymetli. Ben bugün size sadece şunu söylemek için geldim; Ben arkadaşıma kefilim. Eşi Aslı’ya da kefilim. İkisini de siz Adalılara emanet ediyorum” diye konuştu.

CHP’nin Adalar Belediye Meclis Üye adayları Dündar Tıraş, Engin Çelik, Metin Ünal, Nesrin Karanfil, Rıza Çiftçioğlu, Haluk Salih Derman, Fatma Bucak, Yaşar Kaynak, Hüseyin Şahin, Mehmet Turgut Erdoğan, Turan Yıldız tek tek kürsüye çıkarak kendilerini tanıtırken, Erdem Gül ile çalışmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler ve “Martın sonu bahar” dediler.

ADALARIMIZI BETONLAŞTIRMAYACAĞIZ”

Daha sonra kürsüye gelen CHP Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül, sözlerine Edip Cansever’in “İnsan Yaşadığı yere benzer. O yerin suyuna, o yerin toprağına” dizeleriyle başladı ve devam etti;

“Karşımda Büyükada’ya, Heybeli’ye, Burgaz’a, Kınalı’ya benzeyen yüzler görüyorum. İstanbul’a benzemeyen yüzler. İstanbul’un mutsuz gündeminden uzak yüzler…”

Adaların tarihi, kültürel mirasını, doğasını, tüm güzelliklerini anlatan Gül, tüm bu güzelliklerin yok edilmeyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Gül şöyle konuştu:

“Biz Adalar’ı betonlaştırmayacağız, bina yapmayacağız, gökdelenler dikmeyeceğiz, ufak ve güvensiz motorları çoğaltmayacağız, araba getirmeyeceğiz. Hayvanlarımızla, bitkilerimizle, denizimizle yaşayacağız. Biz Adanın tüm bu güzelliklerini korumak için varız. Adalarımızın bekçisi olacağız.”

BÜYÜK USTALARI UNUTMADI

Erdem Gül, projelerini anlatırken Reşat Nuri Güntekin, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Sait Faik Abasıyanık’ın aralarında olduğu Adalı yazarlar ve şairleri de andı ve onlardan geriye kalan kültürel mirası ve müze evleri korumak için elinden geleni yapacağını belirtti. Gül, Ada’dan çeşitli nedenlerle Yunanistan ya da başka yerlere giden, gitmek zorunda kalan insanların Adalar ile dostluklarını geri kazanmak için bir takım girişimlerde bulunacağını da söyledi.

“KONUŞARAK, ÇALIŞARAK, ÜRETEREK…”

Gençler için, yaşlılar için, engelliler için kadınlar için yapacaklarını ayrı başlıklar altında sunan Gül, Adalar’da yaşayan herkesin mutlu olmasını istediğini; bu mutluluğu hep birlikte konuşarak, çalışarak, üreterek getireceklerini belirtti.

Ülkemizde gençlerin kendini özgürce ifade edemediğini hatırlatan Gül, genç fikirlerin kendisi için önemli olduğunu ifade etti ve bu gün olduğu gibi, Belediye Başkanı seçildiğinde de gençlerle her zaman iç içe olacağını söyledi. Gül, Adalı gençlerin sorunlarına değinirken, “Gençlere büyük vaatlerde bulunmayacağım; çünkü biliyorum ki gençler haklarını almayı bilirler. Biz de Adalar’da gençlerin hakkı neyse onu vereceğiz” dedi. Gül, Adalı gençler için spor, kültür sanat ve kütüphane gibi alanları genişleteceklerini belirtirken, işsizlik sorununa da değindi ve bunun için hep birlikte çözüm yollarını arayacaklarını söyledi.

Erdem Gül’ün vaatleri arasında Adalar arası ve ana karaya ulaşımı kolaylaştırmak, çevre bilincini geliştirmek, doğayı ve denizi korumak, hayvan hakları için daha çok çabalamak, kültür -sanat mekanları açmak ve Kent Konseyi’ne katılımı genişlettirmek gibi çözümler de vardı.

“BUYURGAN DEĞİL, BİRLİKTE ÇÖZÜM ÜRETEN BİR BELEDİYE”

Belediye Başkan Adayı Gül, yöneticiliğe bakış açısını da şu cümlelerle ifade etti:

“Farklı bir belediyemiz olsun bizim. Sürekli halkın içinde olan bir belediye başkanı. Biz asla ama asla buyurgan, tepeden bakan, tepeden yöneten bir belediye olmamalıyız, olmayacağız. Zaten ülkemizde de bunlardan rahatsız değil miyiz? İletişimimiz çözüm odaklı olmalı, çözümü bulana kadar konuşmaya devam edeceğiz. Her projeyi, hak, hukuk, adalet kavramları ve tam bir şeffaflık anlayışıyla gerçekleştireceğiz. Adalarımıza yepyeni bir soluk, katılımcı, demokrat, sosyal bir belediyecilik anlayışını hep birlikte getireceğiz. Tüm sorunlarını mümkün olan en yüksek katılımla, ortak kararlarımızla çözeceğiz. Biz fakir bir belediyeyiz hiçbir şeyi çözemeyiz, demeyeceğiz. Gücümüzün yetmediği yerlerde diyalog yolu açacağız, toplumsal dinamiği hayata geçireceğiz, ayağa kalkacağız. Ülkeye ve dünyaya örnek bir belediye olacağız.”

“ÜLKEDEKİ KÖTÜ GİDİŞATIN DEĞİŞMESİNİ İSTİYORUZ, UMUTSUZ DEĞİLİZ”

Erdem Gül’ün gündeminde sadece Adalar yoktu. Ülkenin gidişatından duyduğu üzüntüyü dile getiren Gül, “Parlamenter sistem ortadan kaldırıldı, yargı sistemi çöktü, Anayasamız işlemiyor, yasalarımız tıkanmış durumda, Avrupa Birliği ile ilişkiler de öyle. Orantısız bir medya baskısı var; tek sesli bir medya yarattılar. Düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Ülkenin tek bir siyasi parti tarafından yönetilmesini istemiyoruz.

Ekonomik kriz derinleşiyor, işsizlik hat safhada, sağlık, eğitim, ulaşım gibi haklar yok sayıldı. Gençler geleceksiz bırakıldı…Biz artık bu karamsar tablonun değişmesini istiyoruz. Değişecek de. Umutsuz değiliz.”

AKP VE MHP SEÇMENİNDEN DE OY İSTEDİ

Gül, CHP’nin adayı olduğunu ancak bunun sadece CHP’li seçmenden oy alacağı anlamına gelmediğini hatırlatırken, “Cumhuriyet Halk Partisinin adayıyım ama ben genişlemeden yanayım. Herkesten, her kesimlerden, partilerden oy almak istiyorum. AKP ve MHP’ye oy verip ama bu ülkede daha iyi şeyler olmasını isteyen yurttaşlarımızın oylarını önemsiyorum. Bu gidişattan rahatsız olan herkesle birlikte ancak bir değişim yaratabiliriz” dedi, Gül konuşmasına şöyle devam etti: “İstanbul betonlaştırıldı, ranta peşkeş çekildi, içinde yaşanılmaz bir hal aldı. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun kampanyasını da bu anlamda bir umut olarak görüyorum.”