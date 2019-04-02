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02.04.2019
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CHP, Bergama’da seçim sonucuna itiraz edecek

AKP'nin 31 Mart yerel seçiminde Bergama’yı 277 oyla kazanmasının ardından CHP, 2 bin 694 oyun geçersiz olduğunu söyleyerek, itiraz edeceklerini açıkladı

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Türkiye’de geçtiğimiz hafta sonu yerel seçimler tamamladı. Sonuçların ardından partilerin itiraz süreci başladı.

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İzmir Bergama’da ise CHP’nin Bergama Belediye Başkan Adayı İdris Yavuzyılmaz’ın, AKP’nin Bergama Belediye Başkan Adayı Hakan Koştu’ya karşı 277 oyla kaybetmesinin ardından CHP, harekete geçti.

CHP, Seçim Kurulana 160 sandık için itiraz edeceği ve bu sandıklarda 2 bin 694 oyun geçersiz olduğunu açıkladı.

YSK Başkanı Sadi Güven’in yaptığı açıklamaya göre, seçim sonuçlarına itirazlar bugün saat 15:00’e kadar İlçe Seçim Kurulları’na yapılabilecek.

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