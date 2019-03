CHP Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Akpolat: Katılımcı, şeffaf, örnek belediye yaratacağız

Yerelseçim için geri sayım başladı. İstanbul’un en eski ilçelerinden Beşiktaş’ta CHP’nin 37 yaşındaki adayı Rıza Akpolat ile hedeflerini, projelerini konuştuk.

Yorgun, inancını kaybetmiş veya küskün bir seçmen kitlesi olduğunu biliyoruz. Sandığa gitmeyi düşünmeyenlere ne söylersiniz?

Türkiye’de son yıllarda yapılan her seçim kritik. Ama inanın bu seçim, hepsinden daha büyük önem arz ediyor. Çünkü ülkemizin ekonomik kriz ve işsizlik gibi giderek tırmanan ve acil çözüm bekleyen sorunları var. Bu sorunların çözümünde yerel yönetimler büyük rol oynayabilir; illerde, ilçelerde üretimi ve istihdamı artırabilirler. Ama bunun için hem ortaya bir niyet koymak hem de vatandaşları ideolojisine veya inancına göre ayırıp kayırmadan siyaset üstü bir yaklaşım sergilemek gerekiyor. Sokakta yaşanan her sorun, şikâyetin sahibinin kimliğinden bağımsızdır çünkü tüm vatandaşlarımızın sorunudur. Bu anlamda, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi de Beşiktaş için önem taşıyor. Zira, 25 yıldır İstanbul’u yönetenler, Beşiktaş seçmenini adeta cezalandırıyor. Beşiktaş’a verilmeyen hizmetlerin birçoğunun kaynağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Beşiktaş’ın merkez toplanma noktaları ile 40 ana caddesi Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanında ve hizmetlerden mahrum bırakılıyor. İnsanlar bilmedikleri için trafik sorununu bizim çözmemizi bekliyor. Halbuki Büyükşehir Belediyesi işin içinde olmadan bu sorunu çözmek mümkün değil. Ya da mesela, deniz ulaşımını artırmak için Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapmamız şart. İşte, Ekrem İmamoğlu seçilirse hem pek çok sorunu çözmek hem de Beşiktaş’ı kalkındırmak yolunda önümüzdeki pek çok engel kalkmış olacak. Elbette biz Büyükşehir’i aldığımızda, onların yaptıklarını yapmayacağız. Tüm vatandaşlarımıza, kimseyi ayırmadan, eşit hizmet götüreceğiz. Bu nedenle, seçmenimizin sandığa gitmesini çok önemsiyoruz. İktidar partisi bütün olanaklarını seçmeni sandığa götürmek ve fire vermemek için seferber ederken, bizim sandığa gitmeyen her seçmenimiz hanemize eksi, rakibin hanesine ise artı olarak yazılacaktır. Bu nedenle, Beşiktaş’tan tüm Türkiye’ye sesimizi en gür şekilde duyurmak için tüm Beşiktaşlıları tek yürek olmaya davet ediyorum. Ayrışmayalım ve Beşiktaş’ta ayrışma isteyenleri mutlu etmeyelim. Tek yürek olup Beşiktaş’a sahip çıkacağız!

YÖNETİME AKTİF KATILIM

Seçilmeniz halinde şeffaflıktan yana olacağınızı açıkladınız. Neler yapacaksınız bu alanda?

Belediyeciliğim iki kavram üzerinde yükselecek; ‘aktif katılım’ ve ‘ortak çaba’.

Beşiktaş’ta herkes çözümün bir parçası olacak. Sözü olan herkesi dinleyeceğiz ve tüm kararlarımızda ‘ortak iyi’yi bulmaya çalışacağız. Buna adaylığım kesinleştiğinde başladık aslında. Muhtarlarımız, sivil toplum, esnafımız, spor kulüplerimiz, tüm paydaşlarla bir araya geldik, sokak sokak sorunları tespit ettik. Her mahalleye özel projeler hazırladık. Beşiktaş halkını süreçlere dahil edebilmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Haftasonları halkın sorunlarını iletebileceği ‘Açık Mikrofon’ etkinlikleri düzenleyeciğiz.

Belediyedeki tüm süreçlerde ve karar alma mekanizmalarında şeffaflık hakim olacak. Muhtarlıklarımıza ekranlar kuracağız. Vatandaşlarımız hem bu ekranlardan hem de internet sitemiz üzerinden Belediye Meclis toplantılarını izleyebilecekler.

Türkiye’de pek rastlanmayan ama mesela Paris Belediyesi’nin başarı ile yürüttüğü ‘Katılımcı Bütçe’ uygulamasını Beşiktaş’ta hayata geçireceğiz. Halk, belediye bütçesinin nereye harcanacağına kendisi karar verecek. Mobil uygulamamız ve mahallelere konacak sandıklar aracılığıyla halkımız bize taleplerini iletecek.

HAYTAP ile ‘Söz Veriyorum’ protokolünü İstanbul’da ilk imzalayan siz oldunuz, bu konuda başkan olmanız halinde hayvanlar için neler yapılacak?

Beşiktaş sokak hayvanları ve hayvanseveri bol bir semt. HAYTAP ile yaptığımız protokolde, Beşiktaş’taki hayvanların yaşam haklarını korumaya ve mevcut durumlarını iyileştirmeye söz verdim ve bu sözümü tutacağım.

Can dostlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik pek çok proje geliştirdik. Acil bölümü de olan bir Hayvan Hastanesi ve Hayvan Bakım Merkezi kurarak yaralanan veya hastalanan hayvanlarımızı kurtaracağız. Hayvan Ambulansımız da olacak. Hayvanlara sokakta acil müdahalede bulunup onları tedavi edebilmek için, ambulansta sürekli bir veteriner hekim ve her türlü ekipman da hazır bulunacak. Hayvanseverlere mama desteği vereceğiz. Mahallelerde, semt sakinlerinin onayını aldığımız noktalara kedi ve köpek evleri yerleştireceğiz.

İlginizi çekebilir: Mansur Yavaş: 10-15 puan öndeyiz

KUŞAĞIMA SAHİP ÇIKACAĞIM

Beşiktaş’ta 9 üniversite ve buna bağlı olarak çok sayıda öğrenci var. Öğrenciler için neler yapılacak Beşiktaş’ta?

30’lu yaşlarında genç bir belediye başkanının en büyük faydasını görecek grup açıkçası gençler. Ben de onlardan biriyim; sıkıntılarına, sorunlarına, buhranlarına ‘içeriden’ tanığım. Kuşağıma sahip çıkacağım.

Beşiktaş özelinde, genç nüfusun acil çözüm bekleyen sorunları ulaşım ve barınma. Bunun için ring servisleri koyacağız. Gençler hem kolayca toplu taşımaya ulaşabilecek hem de Beşiktaş’ı doya doya gezebilecekler.

Hem belediye olarak hem de hayırseverler eliyle, içerisinde bir kütüphane ile çamaşırhane olan modern yurtlar yapacağız.

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA MERKEZİ

Gençler, özellikle sınav dönemlerinde alternatifsiz bırakılmış durumda. Ucuz ve güvenli yerler bulamadıkları için bir kahveye 12-15 TL ödüyorlar. Biz onları kahve zincirlerine mecbur bırakmamak için en doğru noktalara, internetin ve kahvenin ücretsiz olduğu Öğrenci Çalışma Merkezleri açacağız. Özellikle de şehir dışından okumaya gelip yalnızlık çeken gençlerimiz buralarda aynı zamanda sosyalleşebilecekler.

BeşiktaşKart uygulaması ile gençler, kültürel faaliyetlerden alışverişe özel indirimlerden faydalanacak.

Beşiktaş’ı gençlerimiz için daha cazip bir yer haline getireceğiz. İhtiyaçları olan yaratıcılık ve girişimcilik ekosistemini Beşiktaş’ta bulacaklar ve hayallerini uzaklarda kovalamayacaklar. Bu yolda en önemli projemiz Girişimcilik ve Tasarım Merkezi. Bu merkezi Beşiktaş’taki üniversitelerle işbirliği yaparak kuracağız ve burada gençlerden girişimciler yaratacağız. Böylece hem genç işsizliği hem de beyin göçü sorunlarının önüne set çekeceğiz. Hatta iddia ediyorum, tesine göçü başlatacağız.

Arnavutköy ve Kuruçeşme’nin arka semtlerindeki gecekondularda yaşayan gençlerimizi de unutmadık. Çoğu, belediyemizde çalışan emekçilerin evlatları. Onlar bize emanet. Ne yazık ki çoğu okulu yarım bırakmış. Onlara burs ve eğitim programlarıyla yatırım yapacağız. Bu gençlerimizi hapsoldukları AVM’lerden çıkarıp Girişimcilik ve Tasarım Merkezi’mizdeki kodlama, stem, yabancı dil gibi alanlarda eğitimlerle onlara yeni dünyanın becerilerini kazandıracağız. Yaratıcı iş kollarıyla ilgili özel eğitim programları tasarlayacağız. Gençlerin girişimcilik ile sanatsal faaliyetleri bir arada tecrübe etmelerini sağlayacak ve her sene programlarımızı daha ileri taşıyacağız. Beşiktaş, eleştirel düşünme becerileri gelişmiş gençlerin üretkenliğiyle kalkınacak.

Kampanyanızda özellikle kadın girişimciliği konusunda oldukça güzel projeleriniz var, bunlardan bize bahseder misiniz?

Kadınları üretime ve ekonomik yaşama dahil etmeden bir kentin kalkınabilmesi mümkün değil. Ülkemizde kadınların üretime ve ekonomik hayata katılımının önü engellerle dolu. Biz Beşiktaş’ta kadınların önündeki engelleri kaldıracağız. Beşiktaş’ta yeni kurulacak ve sahibi kadın girişimci olan işletmelere kolaylık, destek ve teşvik sağlayarak kadın girişimcileri destekleyeceğiz. Eğitimli kadınlara, hayallerini uzaklara taşımadan burada gerçekleştirme imkanını sunacağız. Girişimcilik ve Tasarım Merkezi gençlere olduğu kadar, kadınlara da fayda sağlayacak. Her mahalleye kreş açacağız.

Kadınların en büyük toplumsal sorunu şiddet. Buna karşı dayanışma evlerinin sayısını artıracağız. Ama şiddetin köklerine inmeden onunla mücadele edemeyiz. İşte bu yüzden, el attığımız her alanda toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmaya çalışacağız.

Hava kirliliğiyle mücadele

İklim değişikliği ile mücadele konusunda belediyelere büyük iş düşüyor. Sizin iklim eylem planınız nedir?

Dünyanın her yerinde çocuklar okulu boykot edip liderlerin iklim değişikliği konusundaki tutumunu protesto ediyor. Geçtiğimiz hafta Bebek Parkı’nda çocukların eylemine katıldım. Bu dünyada daha 10’lu yaşlarını doldurmamış çocukların hak aramak için hem de doğanın hakkını aramak için sokaklara dökülmesi genç bir lider olarak benim omuzlarıma muazzam bir sorumluluk yüklüyor. Çocuklar, yetişkinlere öyle bir ders veriyorlar ki sözcüklerle tarif etmek mümkün değil. Dünyada pek çok ada ülke sular altında kalmak üzere, gıda güvenliği tehdit altında, 12 yıl içinde önlem alınmazsa iklim değişikliğinin durdurulabilecek noktayı aşacağı araştırmalarla sabit. Çocuklara bıraktığımız miras bu olamaz, olmamalı.

İklim değişikliği sadece kutuptaki ayının sorunu değil. Biz İstanbul’da her geçen yıl şiddetleşen ve sıklaşan aşırı iklim olaylarıyla zaten bunu yaşıyoruz. Sadece, bir sel olduğunda aklımıza bunu iklim değişikliği ile bağdaştırmak gelmiyor.

İlginizi çekebilir: İDO seferlerine 'Cumhur İttifakı mitingi' ayarı

Küresel karbon salımının neredeyse yarısı kentsel kaynaklı! Belediye olarak, karbon ayak izimizi azaltacağız. Beşiktaş’taki karbon salımını ölçüp belediyemizin bundaki payını hesaplayacağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, bisiklet kullanımının artırılması, belediye araç filosunun elektrikli araçlara dönüştürülmesi ve sokak aydınlatmasında güneş enerjili sisteme geçiş gibi birçok inovasyonu getireceğiz. Hava kirliliği de onunla ilgili hastalıklar da azalacak. Beşiktaş iklim değişikliğiyle mücadele Türkiye’de değil, dünyada örnek bir kent olacak.