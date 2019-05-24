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24.05.2019
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CHP bir kez daha ‘ekonomi’ diyecek

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

YSK’nin iptal kararının ardından 23 Haziran olarak belirlenen yenileme seçimine yönelik programını belirleyen CHP Ekonomi Masası, ilk adımı sendikalarla buluşarak atacak.

Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Lale Karabıyık, Aykut Erdoğdu, Veli Ağbaba, Orhan Sarıbal, Fethi Açıkel ve Bülent Kuşoğlu ile milletvekilleri Akif Hamzaçebi, İlhan Kesici, Abdüllatif Şener ve Çetin Osman Budak’tan oluşan heyette her üye kendi uzmanlık alanından kurum ve kuruluş temsilcileriyle bir araya gelecek. İmamoğlu’nun ekonomik vaatleri ve “krize karşı reçeteleri” anlatılacak.

Bugün Birleşik Metal İş Sendikası Genel Merkezi’ni ziyaret edecek heyette her üyenin yüze yakın kurum ve kuruluştan sorumlu tutulacağı öğrenildi. Salı günü Ankara’da yapılacak toplantı için İstanbul’dan kısa süreli ayrılacak heyetin daha sonra yeniden İstanbul’a gelerek temaslarını sürdürmesi, bir ay boyunca İstanbul’da kapısı çalınmadık meslek örgütü, sendika ve sivil toplum kuruluşu bırakmaması kararlaştırıldı.

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Özellikle organize sanayi bölgelerine yapılacak ziyaretlerde heyetlerin kalabalık olması görüşü benimsendi.

Ekonomi Masası, İmamoğlu’nun yeniden belediye başkanlığına seçilmesi durumunda hayata geçireceği ekonomik projeleri kuruluşlarla paylaşacak. İmamoğlu’nun özellikle, Sofra Destek Paketi, Geçim Destek Paketi ve Eğitim Destek Paketi ile hayata geçireceği yenilikler anlatılacak. Destek paketleriyle dar gelirli veya geliri bulunmayan kesimlere yapılacak nakit para ile mal, malzeme destekleri anlatılacak. Kişi başı 200 lira ile 2 bin 20 lira arasındaki desteklerin kaynakları da anlatılarak soru işaretleri giderilecek.

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