CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ: Üreten ve mutlu bir Buca için oylar CHP’ye

CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, Buca’da Millet İttifakı’nın büyük teveccüh gördüğünü söyledi. 31 Mart’ta yüksek bir oyla kazanacaklarını söyleyen Akdağ, BirGün’ün sorularını yanıtladı.

Bu seçim sürecini değerlendirir misiniz?



Cumhuriyet Halk Partisi sadece bir seçim yarışına girmiş değil, bir demokrasi mücadelesi vermektedir. Bu konuda da üzerine düşeni yapmaktadır. Bu yolda mücadele ederken bazen istenmeyen aksaklıklar da olabilmektedir. Herkes bu mücadeledeki rolümüzü görüyor ve takdir ediyor. Seçim çalışmalarımız çok güzel gidiyor. İnanıyorum ki pazar günü sandıkda bahar havası yaşanacak ve açık ara seçimi alacağız. Vatandaşlarımızdan istirhamım tahriklere ve kara propagandaya kapılmadan sabırla ve barış içerisinde bu süreci tamamlama noktasında bize yardımcı olmalarıdır.

Buca, son 5 yılda İzmir’in nüfus olarak en büyük ilçesi haline geldi. Bu gelişim seyrinde CHP’li belediye yönetimlerinin bunda olumlu bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?



Elbette düşünüyorum. Sadece Buca’da değil tüm Türkiye için geçerli bir durum haline geldi. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu yerler Türkiye’de insani değerlerin önemsenmesinde ilk sıralarını aldı. Bizim ilçemiz Buca da farklı yapısıyla hak ettiği yeri almak için hızla çalışmaya devam ediyor. Buca zengin ve büyük bir kenttir.

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Siz tabii ki CHP İlçe Başkanı’sınız ancak, yine de size 31 Mart sonrasında partiniz belediyeyi kazandığında en çok görmek istediğiniz veya müdahil olmak istediğiniz hizmeti sormak isteriz.



Tüm Bucalıları parti farkı gözetmeden Millet İttifakı’na oy vermeye davet ediyorum. Gençler ve kadınlarımıza yönelik projeleri ağırlıklı olarak görmek ve mutlaka üretime dayalı projeleri görmek beni mutlu edecektir. Yaşanacak seçimin başta Buca’ mız ve İzmir’imiz olmak üzere Tüm ülkemize hayırlı olmasını diler barış ve kardeşlik içerisinde geçirilmesini temenni ederim.

