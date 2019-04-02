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02.04.2019
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CHP, Bursa’da seçim sonuçlarına itiraz etti

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CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Bozbey, seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini açıkladı.

Bozbey, “Bazı sandıklarda sorun olduğunu ortaya koyması üzerine arkadaşlarımızla birlikte ıslak imzalı tutanakların takibini, birleştirme tutanakları ile karşılaştırılmasını ve iptal edilen oyların yeniden incelemesini yaptık. İncelemeler sonucunda bazı sandıklarda sorun tespit ettik” dedi.

YSK’nin Bursa için açıkladığı kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, AKP’nin adayı Alinur Aktaş yüzde 49,62, CHP’nin adayı Mustafa Bozbey yüzde 46,66 oranında oy aldı.

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