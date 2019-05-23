CHP, CNN Türk’ü CNN Genel Merkezi’nde protesto edecek

CHP’nin Amerika Temsilcisi Yurter Özcan, CNN Türk’ü, CNN Genel Merkezi’nde protesto edeceklerini duyurdu.

Daha önce CNN Türk’ün taraflı yayınlarını CNN’e şikayet eden Yurter Özcan yaptığı paylaşımda “Yazılı şikayetlerimize ek olarak, 9 Haziran’da Atlanta CNN Genel Merkezi, Washington ve New York’ta CNN Türk’ü protesto eylemi düzenliyoruz” dedi.

Özcan, CNN Türk’ün Müdürü Bora Bayraktar’ın AKP heyeti ile birlikte Washington’da olduğunu belirtti. Bayraktar’ın CNN Türk’te Ekrem İmamoğlu’nun konuk olduğu, Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programının yarıda kesilmesi ile ilgili yaptığı konuşmayı aktaran Özcan “En azından sahibinin sesi olduğu itiraf etmiş” dedi.

Özcan’ın paylaşımı şöyle:

“AKP Heyeti ile Washington’a giden CNN Türk Müdürü Bora Bayraktar, Ekrem İmamoğlu’na karşı yapılan tek taraflı ve eşitsiz yaklaşımı hakkında soru sorulduğunda ‘istemeyen izlemesin, bu kadar basit biz kimseye CNN Türk izlesin diye baskı yapmıyoruz… Benim de patronum var tarafsız yayıncılık yok, herkesin bir duruşu var’ demiş. En azından sahibinin sesi olduğu itiraf etmiş.”

Benim de patronum var tarafsız yayıncılık yok, herkesin bir duruşu var’ demiş.



En azından sahibinin sesi olduğu itiraf etmiş.



Yazılı şikayetlerimize ek olarak, 9 Haziran’da Atlanta CNN Genel Merkezi, Washington ve New York’ta CNN Türk’ü protesto eylemi düzenliyoruz. — Yurter ÖZCAN (@YurterOzcan) May 23, 2019