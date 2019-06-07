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08.06.2019
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CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Kazım Arslan geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

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Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Kazım Arslan hayatını kaybetti.

Arslan’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekilimiz Sayın Kazım ARSLAN, bu gece (7 Haziran Cuma) saat 00.30 sularında, Antalya-Aksu ilçesinde bayram tatili için ailesiyle beraber bulunduğu evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Değerli milletvekilimizin cenazesi, daha sonra açıklayacağımız program dahilinde Denizli’de defnedilecektir” denildi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU 

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın cenaze namazı 8 Haziran Cumartesi günü öğle namazına müteakiben Denizli’de Pamukkale Üniversitesi içinde yer alan Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii’nde (Denizli merkezdeki Polisevinin karşısı) kılınacak ve Denizli Asri Mezarlığı’nda defnedilecek.

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KAZIM ARSLAN KİMDİR?

17 Mart 1954’te, Denizli’nin Tavas ilçesinin Solmaz Köyü’nde doğdu, Kızılca Kasabası’nda büyüdü.

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Kazım ARSLAN, Tekstil sanayicisi ve avukat; 1976’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1979-1999 arasında Denizli’de serbest avukatlık yaptı, 4 yıl Denizli Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2 yıl Disiplin Kurulu Üyeliği’nde bulundu. 1984-1989 arasında Denizli’de SODEP İl Yönetim Kurulu Üyeliği’ne, 1989’da SHP İl Sekreterliği’ne, 1991’de SHP İl Başkanlığı’na seçildi. 1992-1995 arası CHP İl Başkanlığı yaptı.

2014 yerel seçimlerinde CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu, 25. ve 26. Dönem’de Denizli Milletvekili seçildi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği yaptı. 27. Dönem’de yeniden Denizli Milletvekili seçildi. Arslan, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Kazım Arslan 07 Haziran 2019 günü geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

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