CHP Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz: Halktan kopmayacağız

LÜTFİ UZUNKALA

CHP Dikili Belediye Başkan adayı Adil Kırgöz çalışmalarını, projelerini ve hedeflerini anlattı. Ekonomisi güçlü sosyal belediyeciliği tam anlamıyla uygulayan bir yönetim inşa edeceklerini kaydeden Kırgöz, “Sorunları açık ve şeffaf bir şekilde çözeceğiz. Halktan kesinlikle kopmayacağız. Sabırla halkımızı dinleyip birlikte çözümler üreteceğiz” diyor.

• Neden belediye başkan adayı oldunuz?



Birinci boyutu Dikili gerek benim gerek eşimin doğup büyüdüğü kent. Her şeyimi bu kentte kazandım. Bu kentte âşık oldum, bu kentte çocuklarım dünyaya geldi, bu kentte ilk iş yerimi açtım. Kısacası tüm varlığımı buraya borçluyum. 50 yıllık yaşam birikimimi kentin yönetimine aktarmak istiyorum. İkinci boyutu, ailem sürekli siyasetin içerisindeydi. Siyaset bir nevi aileden gelen bir bağımlılık diyebilirim. Üçüncü boyutu, yıllardır CHP’de ilçe yöneticiliği, delegelik yaptım. Halen Dikili Belediye Meclis üyesiyim. Örgütümün “aday olunmaz, aday gösterilir” baskısına dayanamayıp, aday adaylığı başvurusunda bulundum. Örgütümün gösterdiği takdiri genel merkezimiz de gösterdi, aday oldum.

• Dikili’de sorunların çok olduğunu biliyoruz. Bu sorunları nasıl çözeceksiniz?



Yatırımlarımızın, hizmetlerimizin gerçekleştirilmesinde bütçe olanaklarını arttırmamız ve verimli kullanmamız çok önemli. Belediye bütçesini güçlendirecek ekonomik tedbirleri acilen alacağız. Yeni kaynaklar yaratıp var olan kaynaklarımızı da en verimli şekilde kullanacağız. Ekonomisi güçlü sosyal belediyeciliği tam anlamıyla uygulayan bir hale geleceğiz. Köylerimizde, tarımda kooperatifleşmeye giderek üreticinin ürünlerinin pazarlanmasını sağlayacağız. İlçemiz 40 kilometrelik eşsiz bir sahil şeridine sahip. Sahillerimizi yeniden düzenleyerek halkımızın ve turistlerin hizmetine sunacağız.



Mevcut olan jeotermal kuyularımız ne yazık ki yetersiz. Bu kuyuların kapasitesini büyükşehir belediyemiz ile birlikte artıracağız ve tüm halkın temiz enerjiden yararlanmasını sağlayacağız. İlçemizin en büyük problemlerinden biri olan ulaşım ve otopark sorunu. Yer altında ve açık alanlarda oluşturacağımız otoparklar ve tek yönlü ulaşım ile bu sorunları da çözeceğiz.

• Çevre ve hayvanlar için projeleriniz neler?



Bir sahil kenti olan ilçemiz de maalesef vatandaşlarımızın balık alabilecekleri bir balıkhane bulunmamaktadır. Bununla ilgili olarak bir alana balıkhanemizi kuracağız. Pazar yerlerimizin modernizasyonunu yapacağız. Sokak hayvanlarımıza en iyi şekilde bakılmasını, yiyecek ve içecek sorunlarının aşılmasını ve yuvalandırmalarını sağlayacağız. İlçemizin yıllardır hasretini çektiği bir yüksekokul projesini bu dönemde hayata geçirmek için canla başla çalışacağız. İlçemizdeki yeşil alan ve parklarda kent peyzaj planı altında yeni bir çalışma başlatarak daha modern ve bakımlı bir görünüm kazandıracağız. Esasen kentimizin en büyük eksikliklerinden birisi de kent konseyinin aktif bir şekilde çalıştırılmamasından kaynaklanmaktadır. Biz kent konseyimizi aktif bir şekilde çalıştıracağız.

• Kadınlara, gençlere, sosyal ve kültürel hayata dair projeleriniz nelerdir?



Şiddet mağduru kadınlarımızın durumu hem fiziken hem de hukuken içler acısı. Öncelikle ilçemize bir kadın sığınma evi kazandıracağız. Hukuki olarak İzmir Barosu yönetimi ile bir protokol imzalayarak şiddet mağduru kadınlarımıza belediyemiz aracılığı ile hukuksal destek sağlayacağız. Kadınlarımız çalışma hayatına katılmak istiyorlar ancak ilçede bir kadın kooperatifimiz yok. Bizim önceliğimiz kadınlarımıza bir kooperatif kurarak öncelikle kendi ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarını sağlamak olacak.



İlginizi çekebilir: CHP'den Demirören'e tepki: Amiral battı

Genç nüfusumuz çok az. Bunun sebebi ise gençlerimize ilçemizde iş sahalarının bulunmaması. İş sahalarına yönelik çok güzel projelerimiz var. İlçemizin kış nüfusu 50 bin yazın ise ortalama 250 bin olmasına rağmen halen bir sinema salonumuz dahi yok. Kültürel etkinliklerimizi gerçekleştireceğimiz bir toplantı salonumuz dahi bulunmamaktadır. En kısa sürede bir kültür sarayını kentimize kazandıracağız. Çamlık bölgesi diye bilinen alan da büyük konserlerimizi, tiyatro ve sanat gösterilerimizi yapabileceğimiz bir amfi tiyatronun yapılmasını en kısa zaman da gerçekleştireceğiz.

• Çalışmalarınız da sivil toplum örgütleri ile ilişkileriniz nasıl olacak?



Biz açık, şeffaf ve halkçı bir belediyecilikten yanayız. Tüm çalışmalarımızda sivil toplum örgütleriyle, mahallelerden kente doğru sorunları birlikte tespit edip çözümleri uygulamaya koyacağız. Bütçe ve diğer kararlarımızda halkın ve sivil toplum örgütlerinin görüşlerini esas alacağız.

Sorunları açık ve şeffaf bir şekilde çözeceğiz. Sorunların çözümleri için halk günleri düzenleyeceğiz. Düzenli şekilde halk günleri yapacağız. Sorunları dinlemekten kaçınmayacağız. Çözümleri birlikte üreteceğiz. Halktan kesinlikle kopmayacağız. Sabırla halkımızı dinleyip birlikte çözümler üreteceğiz.