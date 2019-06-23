CHP en ufak iddiayı dahi takip ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine dair BirGün’e açıklamalarda bulunan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, oylama sürecine dair en ufak iddiayı dahi titizlikle takip ettiklerini söyledi.

Seçime katılım oranına dair konuşan Torun, “Şu an itibariyle görünen, yüzde 80’ler civarında bir katılımın olacağı. 31 Mart’ın katılım oranının altında kalacak gibi görünüyor” dedi.

Oylamada usulsüzlükler yaşanıp yaşanmadığına dair sorularımıza yanıt veren Torun, iddiaları titizlikle takip ettiklerini söyleyerek, “Kapsamlı bir iddia yok an itibariyle. Var olan sorunlar da hızla çözülüyor” ifadelerini kullandı.