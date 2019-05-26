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26.05.2019
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CHP ‘gerekçeli kararı’ masaya yatırıyor: Haksızlıklar anlatılacak

CHP Lideri Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak MYK’de YSK’nin tartışmalı kararı masaya yatırılacak. Ardından da partinin İstanbul’a yönelik çalışmaları kesinleştirilecek

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

31 Mart yerel seçimlerinde 11’i büyükşehir, 10’u il olmak üzere 263 belediye başkanlığı kazanan CHP, Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptaline yönelik hazırladığı gerekçeli kararı Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında masaya yatıracak.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın parti binasında yapılacak toplantıda, YSK’nin ‘tartışmalı’ kararının propaganda döneminde halka ne şekilde anlatılacağı üzerinde durulacak. Toplantıda ayrıca MHP ve AKP seçmenine verilecek mesajlar da tartışılacak. 23 Haziran olarak belirlenen yenileme seçimine bir aydan kısa bir süre kaldığı için “çalışmalar yoğunlaşmadan önceki son MYK toplantısı” olduğu bildirilen toplantıda, mevcut ve eski milletvekillerinin, belediye başkanlarının, Parti Meclisi üyelerinin görevlendirmeleri bir kez daha incelenecek.

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İMAMOĞLU SAHADA

Çalışma grupları oluşturan ve Seçim Koordinasyon Merkezi aracılığı ile bu çalışma gruplarını yönlendiren CHP’de Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 23 Haziran’a kadar halka ‘uğradıkları haksızlığı’ anlatacaklarını ifade etti: “Çalışma gruplarımız planlandığı gibi çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Adayımız Ekrem İmamoğlu da sahada. Vatandaşa dokunarak, iletişimini geliştirerek İstanbul’u nasıl yöneteceğini anlatıyor. Mazbatası iptal edilene kadar geçen sürede öğrendiği, ‘geçmiş dönemin kusurlu işleri’ hakkında seçmeni bilgilendiriyor.”

İmamoğlu’nun sokak ziyaretlerinin yanı sıra televizyon programlarındaki ifadelerinin de seçmen açısından önemli olduğunu vurgulayan Torun, “Bu yayınlar çok önemli. Bizler de çalışma gruplarını yönlendirerek, sahaya inerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

‘ORTAK SÖYLEM GELİŞTİRECEĞİZ’

Hedeflerinin yalnızca “CHP’ye oy verecek seçmen” olmadığının altını çizen Torun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “AKP, MHP ve diğer parti seçmenlerine de ulaşabilecek ortak söylemler geliştireceğiz. Temel hedefimiz, gerekçeli kararın ardından, ‘Seçimler neden iptal edildi?’ ve ‘Neden bu kararın yanlış olduğunu düşünüyoruz’ sorularının yanıtını anlatmak. Uğradığımız haksızlıkları seçmene ifade ederek 23 Haziran’dan başarıyla çıkacağız.”

Öte yandan CHP MYK’de masaya yatırılacak bir diğer konu da Şeker Bayramı olacak.

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