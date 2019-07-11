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11.07.2019
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CHP ilçe binasına saldıran sanığa hapis cezası

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Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan ilçe teşkilatına saldırdığı ve ofis malzemelerine zarar verdiği iddiasıyla 22 Şubat’ta görülen davanın ilk celsesinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olan sanığa mahkemece ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘kundaklama’ suçlarından toplam 4 yıl hapis cezası verildi.

Kocasinan İlçe Örgütü binasına 2 Aralık 2018’de gece saatlerinde saldırı oldu. Saldırgan Ö.T., camlarını kırdığı binanın içerisinde de bilgisayar, yazıcı, televizyon gibi elektronik eşyalara, parti bayrakları ile Türk bayraklarına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun duvarda asılı duran fotoğraflarına zarar verdi.

Tutuklanan Ö.T. soruşturma evresinde verdiği ifadede, gençlik kollarında aktif çalıştığını, CHP’ye üye olduğunu, son dönemlerde CHP’nin politikasını beğenmediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenilmişti. 22 Şubat’ta görülen davada Ö.T. tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olmuştu. 

Kayseri 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Ö.T. ve çok sayıda CHP’li katıldı. 

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Çok pişman olduğunu söyleyen sanık Ö.T. ilk celse, “Bir anlık kızgınlıkla girip, ortalığı kırıp döktüm, çok pişmanım, zararı gidermek istiyorum” demişti. 

Mahkeme hakimi, yapılan yargılama sonucu ‘işyeri-konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 2 yıl, ‘kundaklama’ suçundan 2 yıl olmak üzere toplam 4 yıl hapis cezası verdi. 

CHP Kocasinan İlçe Başkanı Erkan Karabulut, kararın ardından yaptığı açıklamada bu tür çirkin hareketlerin hiçbir şekilde demokrasiyle bağdaşmadığını belirterek, “Bizim demokrasi anlayışımız da hiçbir şekilde şiddete yer yoktur. Herkesin kanunlara uyma zorunluluğu vardır. Adalet yerini buldu“ dedi.

Kaynak:İHA

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