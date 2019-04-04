CHP İlçe Yöneticisi: ‘Beyoğlu’nda sadece geçersiz değil, tüm oylar sayılıyor’

İstanbul İl Seçim Kurulu, İstanbul Beyoğlu’nda geçersiz oyların yeniden sayılmasına hükmetti. Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu’nda geçersiz oyların yeniden sayılmasına başlanırken, İl Seçim Kurulu kararına rağmen 1’inci seçim kurulu hâkiminin geçersiz oylar yerine tüm oylara saydırmaya çalıştığı bildirildi.

Beyoğlu’nda geçersiz oyların sayımına ilişkin hukuksuz işlem yapıldığı belirtiliyor. CHP Beyoğlu İlçe Yöneticisi Ozan Uzunkaya, oy sayımı sırasında seçim kurulu hâkiminin karar ‘geçersiz oyların sayımı’ yönünde olmasına rağmen tüm oyları saydırmak istediğini aktardı.

İstanbul İl Seçim Kurulu, Beyoğlu’na ilişkin kararını, AKP Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş’un, Beyoğlu 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarına başvurarak, oy sayım ve döküm işlemleriyle sandık sonuç tutanaklarının yeniden düzenlenmesi, geçersiz oyların yeniden sayılması, tutanaktaki hataların düzeltilmesi ve İBB Başkanlığına ait oy pusulalarının tümünün sayılarak birleştirme tutanaklarının buna göre düzeltilmesine karar verilmesi yönünde itiraz dolayısıyla aldığını duyurmuştu.