CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ndan çağrı!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Kaftancıoğlu yaptığı açıklamada, “Tüm örgütümüzün ilçe seçim kurullarından ayrılmaması önemlidir” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu YSK sonuçlarına göre İstanbul’da seçimi CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazandığını belirterek şunları söyledi:

“Birlikte başardık. Oylarimiza sahip cikmak ve bu büyük zaferimizi korumak icin tüm örgütümüzün ilçe seçim kurullarından ayrılmaması önemlidir.