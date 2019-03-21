CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel: İftirada sınır tanımıyorlar

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın partisine yönelik suçlamalarına sert tepki gösterdi.

Yücel yaptığı açıklamada, “Koca koca insanlar bizi bilmez, İzmir’i tanımaz, Allah’tan korkmaz, iftirada ve çirkinlikte sınır tanımaz haldeler. İzmirlinin gönlünde ve bizim nazarımızda karşılığı ve ağırlığı olmayan bu AKP’lilere cevap vermek zaman kaybı ama İzmir’e ve parti örgütümüze sorumluluğumuz gereği bir kez daha hadlerini bildirmek gerekiyor” dedi. Yücel, açıklamasında şunları söyledi:

“Özellikle AKP’nin en başından başlayan ve aşağıya doğru inen, 31 Mart yaklaştıkça ve daha da çok hissettikleri büyük korku arttıkça, AKP’nin yöneticilerinden çıkan sözler ne izan, ne de akılla açıklanabilir. Tüm sözleri, tüm iftiraları o kadar çirkin, mesnetsiz ve kendilerini anlatıyor ki, bu sözlere yanıt vermek için harcadığımız vakte yazık oluyor. Söze ve söyleyene baktığımızda ne kadar zavallı, acınası ve çaresiz bir durumda olduklarını bir kez daha görüyoruz.

AKP’lilerin paçaları tutuşmuş, iktidarlarını kaybetme telaşına düşmüştür. Seçimleri kaybetme korkusu, AKP liderini ve kadrolarını akla, mantığa sığmayacak açıklamalar yapmaya, muhalefet hakkında akıl almaz ithamlarda bulunmaya yöneltmektedir. Akıllarınca muhalefeti terörle ilişkilendirerek kriminalize edeceklerini, bu suretle seçmenin tekrar kendilerine yöneleceğini sanmaktadırlar.

Bunun bir örneğini dün İzmir’de gördük. Darbeci generalin abisini Hollanda’ya büyükelçi yapan, FETÖ’ye üyelikten tutuklanan eski rektörün kardeşini Tarım ve Orman Bakanı atayan, FETÖ terör örgütü üyesi oldukları yönünde yüksek şüphe varken, AKP Genel Başkan Yardımcısının akrabalarının adli kontrole bile gerek duymadan salıverilmesini sağlayan zihniyet, bugün CHP meclis üyesi listelerinde yer alanların ve akrabalarının terörle ilişkisini sorgularken hiç utanmıyor mu merak ediyoruz?”



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HUKUK ADINA İÇLER ACISI BİR DURUM

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın CHP Belediye Meclis üyesi adayları hakkındaki suçlamalarına da değinen CHP İl başkanı Yücel, “CHP’li meclis üyesi adaylarının akrabalarının adli kayıtlarını tetkik etmek nasıl bir kaybetme korkusunun yerleştiğini açıkça göstermektedir? Kaldı ki haklarında herhangi bir mahkûmiyet kararı, dava, soruşturma dahi bulunmayan, seçim kurullarınca seçilme yeterliliği onanmış insanları terörle ilişkilendirmeye çalışmanın, hiçbir etik değere ve vicdana sığmayacağını, hukukun en temel ilkelerine aykırı olduğunu hukuk eğitimi almış olan bir milletvekili bilmez mi?

Bu nasıl bir aymazlıktır, nasıl bir siyaset anlayışıdır gerçeklikle bağını koparmaktır ki, hukuk ve insanlık adına utanç verici bir şekilde “duyum üzerine” denilerek, insanlar yargılanabiliyor ve bu durum bir milletvekili tarafından, çok doğal bir şeymiş gibi basın toplantısıyla açıklanabiliyor. Bu durum Avukatlık mesleği adına içler acısı bir durumdur. Duyum üzerine insanları terörist ilan edenler, CHP’yi terörle ilişkilendirmeye çalışanlar bu pis işlerini sürdürdükçe İzmirli her seferinde bunların yalan ve iftiralarla dolu, çirkin ve kirli siyaset tarzlarını görüyor ve aslında İzmirliye yapılan bu hakareti de not ediyor” dedi.

Bugün CHP’ye ‘terör’ üzerinden iftira atanların, daha dün FETÖ denen örgüte yardım ve yataklık yaptıklarını İzmirlilerin unutmadığını ifade eden Deniz Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hamza Dağ ve onun cenahı, FETÖ tarafından kahraman Türk askerleri, Generalleri, Paşaları Ergenekon ve Balyoz kumpaslarıyla terörist ilan edilirken, tutuklanırken, müebbet hapis cezalarına çarptırılırken alkış tutuyorlardı. Tıpkı bugün CHP’ye yaptıkları gibi iftiralarla, uydurma delillerle, yalancı – gizli tanıklarla geçmişte insanların hayatlarını kâbusa çeviren FETÖ’nün elini ayağını öpmek için yarışırlarken memleketi hain darbe girişimiyle karşı karşıya bıraktılar. Sonra da 15 Temmuz darbe girişimi bir lütuftur dediler. PKK şehre insin rahat rahat hendek kazsın, askerimizi ve polisimizi şehit eden silahları, bombaları kolayca depolasın diye teröristlere kol kanat gerenler, FETÖ’ye uşaklık edip, PKK’ya kol kanat gerenlerin bu utanmazlığı karşısında söylenebilecek çok şey yok aslında. Biz hizmet yarışsın, projeler konuşulsun istiyoruz. Ama illa seviyeyi aşağıya çekeceklerse, bize attıkları iftiralara tüm Türkiye’nin bildiği gerçeklerle cevap verir, ayrıntıları da açıklarız. Hangi vekillerinin, hangi bakanlarının, hangi yandaşlarının FETÖ ile bağları var, kimlerin akrabaları hakkında FETÖ davaları var, kimler torpil geçilip kurtarılmış açıklarız. Senaryo aynı, yazanlar ve oynayanlar aynı. İzmir o zamanda bu oyunun farkındaydı ve karşı durdu, bugünde oynanan oyunun farkında ve karşı duruyor. Bugün kendi yarattığı ekonomik krizin, artık mide bulandıran çirkin siyasetlerinin neticesinde, seçmen nezdinde itibarı yerle bir olan ve iktidarını kaybetme telaşıyla her türlü etik değerden yoksun politik çıkışlar yapanlar şunu unutmasınlar! İftira ve yalan üzerine inşa edilmiş hiçbir iktidar kalıcı olmamıştır, olmayacaktır. Başta İzmirliler olmak üzere tüm halkımız, 31 Mart’ta bunu AKP’ye güçlü bir şekilde hatırlatacaktır!”