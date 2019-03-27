CHP İzmir İl Başkanı Yücel: Yüzde 60’ın üstü oy ile kazanırız

AYCAN KARADAĞ

Türkiye’de gözler 31 Martta yapılacak yerel seçimlere çevrildi. Partiler arası rekabet de yükseldi. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci’nin, CHP İzmir’in belediye meclis listelerinde “PKK terör örgütüne bağlı isimlerin olduğunu” iddia etmesinin ardından CHP İl Başkanı Deniz Yücel, basın ile bir araya geldi. Yücel, bu iddialara ve gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

PAÇALALARI TUTUŞTU

Deniz Yücel, şunları dile getirdi:

“Seçime beş gün kaldı. İzmir özelinde konuşacak olursa CHP olarak tüm hazırlıklar yapıldı. Gerekli tedbirler alındı. 1 Nisan’dan sonra yeni bir sayfa açılacak. Başarıya ulaşacağız. Elimizdeki anketler bunu gösteriyor. İzmir Büyükşehir’i yüzde 60’ın üstünde oy ile kazanacağız. Bu durumu sadece biz görmüyoruz. AKP de görüyor. Adaylarımıza çamur atıyorlar. Bazı basın grupları da buna ayak uyduruyor. AKP’nin adayı Nihat Zeybekci, ilk zamanlar uyumlu bir tavır içinde görüldü. Ama o da bu duruma fazla dayanamadı. Ellerindeki belediyeleri de kaybedeceğini anladığı için paçaları tutuştu. Liderlerinden öğrendikleri taktikleri uygulamaya başladılar. Laf at, çamur at, düşman yarat.”

KENDİ YALANLARI KENDİ ÜZERLERİNE YAPIŞMIŞ DURUMDA

Yücel sözlerini şöyle devam etti:

“İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Tunç Soyer’in önce babası üzerinden algı yaratmaya çalıştılar. İzmirlileri kandırmak için. Tüm Türkiye de yaptıkları bir kampanya oldu. Ama başarılı olmadılar. Ardından ise belediye meclis üyelerimiz üzerinden terör suçlamaları yaptılar. İkinci kumpas başlatılmış oldu. Ne İzmir projeleri ne ekonomi ne de işsizliği nasıl çözeceklerine dair bir şey ağızlarından duymadık. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi’ne laf ettiler. Yalanlarla saldırdılar. Birbirleriyle uyuşmayan söylemeleri oldu. Kendi yalanları kendi üzerlerine yapışmış durumda. Süleyman Soylu, belediye meclis üyelerimizde 103 kişinin terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu söyledi. Hamza Dağ ise 27 kişi. Nihat Zeybekci de 14 isim. Bu isimler ne yaparlarsa yapsınlar bizi terör örgütleriyle yan yana getirmezler. Biz bu filmi gördük. İşi gücü bırakmış kara propaganda yapmaya başladılar. İçişleri Bakanı devleti temsil etmek yerine siyasi hırsları yüzünden halkı bizle karşı karşıya getirmeye çalışıyor.”

FETÖ’NÜN YILLARCA KULLANDIĞI YÖNTEM DEĞİL MİDİR?

“İsmi bazı basın yayın organlarında terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddia edilen belediye meclis üyesi adaylarımız tertemizdir. Bu asılsız iftiraları atanlardan daha temizdir. Suçluluğu hükmen sabit olana kadar kimse suçlu olamaz. Sırf kendilerine siyasi rant sağlamak için bir suçları olan isimlere, iftira atmak FETÖ’nün yıllarca yaptığı taktik değil midir? Tabi cevap veremezler. Anayasanın 38. Maddesinde “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.” TCK’nın 20. Maddesinde “Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz” denilmektedir. Sırf kendilerine siyasi rant sağlamak adına, haklarında ne bir dava, ne bir soruşturma, ne bir gözaltı, ne bir tutuklama kararı olan bu insanları karalamak, çamur atmak, itibarsızlaştırmaya çalışmak ve hedef göstermek FETÖ’nün yıllarca kullandığı yöntem değil midir? “

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ŞİMDİ BEN BU ARKADAŞLARA SORSAM…

“Terör örgütü PKK’yla Oslo görüşmelerini yapan kimdir? Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’la İmralı görüşmelerini yapan kimdir? Yıllarca kan döken, bebek katili teröristleri aklamak için Çadır mahkemeleri kurarak, devletin şerefli, onurlu hâkim ve savcılarını teröristlerin ayağına gönderen kimdir? Valilere, teröristlere dokunmayın talimatı veren, hendeklerin kazılmasına, silahların, bombaların şehirlere inmesine izin veren kimdir? Sur’da, Cizre’de ve Nusaybin’de 200’ün üzerinde vatan evladının şehit düşmesinin sorumlusu kimdir? Tabiî ki AKP iktidarıdır. Peki, soruyorum AKP’nin hukukçu genel başkan yardımcısına; FETÖ ve Cemaat bağlantısı olduğu bilinen, Yamanlar Kolejinden yetişmiş AKP milletvekilleri kimlerdir? FETÖ’nün ve cemaatin okullarında ve yurtlarında yetişmiş AKP yetkilileri kimlerdir? TBMM kürsüsünden, terör örgütü lideri Fettullah Gülen’i öven Adalet Bakanlığı, başbakan yardımcılığı yapmış AKP yetkilisi kimdir? FETÖ elebaşı Fettullah Gülen’i ve kumpas savcısı Zekeriya Öz’ü öven İçişleri Bakan’ı kimdir? Geçmişte Cemaat bağlantısı olduğu ancak sonradan bu yapılanma ile bağlarını kopardığı Emniyet ifade tutanaklarına geçen, İzmir’in metropol ilçelerinin birinden aday olan AKP’nin Belediye Başkan adayı kimdir? Kamu ’da doktor olarak çalışan ve FETÖ ile iltisakı nedeniyle OHAL KHK’sıyla kamu görevinden ihraç edilen, daha sonra görevine iade edilen ve şu anda bir metropol ilçeden AKP’nin belediye başkan adayı olan şahıs kimdir? 15 Temmuz’da TBMM’yi bombalayan F-16 pilotunun kardeşi olan ve aynı zamanda İzmir’in bir ilçesinde AKP’nin 1. Sıra meclis üyesi adayı olan kişi kimdir? Sayın AKP yetkilileri bu soruların cevaplarını verirse İzmirlileri de, kamuoyunu da, bizleri de aydınlatmış olurlar. “

CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU’NA SUİKAST

Yücel sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Şunun tekrar altını çizmek isterim. Attıkları çamurlar Cumhuriyet Halk Partisine yapışmaz. Ama çamur atanların zaten kirli olan elleri daha da kirlenir. AKP’nin ve yetkililerinin bu iftiralarına karşı gerek kurumsal olarak gerek de ismi zikredilen arkadaşlarımız bireysel olarak her türlü hukuki başvuru yapmaktadırlar. Bir hatırlatma yapayım. PKK terör örgütünün suikast düzenlediği tek lider, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dur. AKP’nin hukukçu Genel başkan yardımcısına soruyorum; Sayın genel başkan yardımcısı CHP’nin aday belirleme süreciyle ve CHP adaylarıyla neden bu kadar ilgilenmektedir? AKP’nin Karabağlar adayı açıklandıktan sonra bir gecede değişmedi mi? “

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SANDIKLAR BİZE EMANET

“Biz bu ülkede, toplumsal huzuru ve barışı sağlamak için yola çıktık. Biz gerek siyasal olarak, gerek de ekonomik olarak tam bağımsız bir Türkiye kurmak için yola çıktık. O yüzden AKP’li yöneticilerin Cumhuriyet Halk Partisinden bu kadar korkmalarına gerek yok. Tam aksine CHP’nin hem yerelde, hem genelde milletin vereceği destekle iktidar olması, AKP’li yöneticilerin de hayrına olan bir durumdur. Zira CHP, AKP’nin yaptığı ayrımcılığı, ötekileştirmeyi, adaletsizliği yapmayacak, toplumun tüm kesimlerini kucaklayarak herkese eşit ve adaletli davranacaktır. İzmirlilerden şunu istiyorum, oyumuzu kullanacağız. Ülkemiz için hangisi daha iyi olduğuna inanıyorsak ona oy vereceğiz. Sandık güvenliği için elimizden geleni aldık. Sandıklar bize emanet. İzmirlilerde bu sandıklara sahip olacağız.”