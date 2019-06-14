CHP İzmir Milletvekili Kani Beko: Aliağa Belediyesi’nde sosyal cinayet işleniyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir Aliağa Belediyesi’nde yaşanan işçi kıyımının bayram sonrası daha da artığına dikkat çekerek, “Aliağa’da işçi kıyımı devam ediyor ve belediye işçilerinin Anayasal hakları ellerinden alınarak büyük bir sosyal cinayet işleniyor. Ekonomik kriz gerekçesi kabul edilemez. Buradaki asıl amaç sendikal hakların olmadığı, toplu iş sözleşmesiz, ucuz, esnek, kuralsız, güvencesiz işçi çalıştırmaktır. MHP’li başkanın ‘Aliağa halkı bana yetkiyi verdi, istediğimi alırım, istediğimi atarım’ cümlesi her şeyi anlatıyor. Demokrasi gasp edilerek sosyal cinayet işleniyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kani Beko, Mayıs ayının son haftasında 22 işçinin, bayramdan sonra da 100 kadrolu işçinin ardından da 10 işçinin atılmasıyla gündeme gelen Aliağa Belediyesi’nin işçi kıyımını kınayan bir açıklama yaptı.

CHP’li Beko, “22 işçinin bayramdan önce işten çıkarılmasının ardındaki gerçeğin ‘ekonomik kriz, istihdam sorunu’ olmadığını çok iyi biliyoruz. Bayramdan sonra 100 ardından da 10 kadrolu işçi arkadaşımızın da aynı gerekçeyle işten çıkarılması kabul edilemez bir durumdur. Çoğunun 15 yıllık işçi olduğu, yerel yönetimin Cumhuriyet Halk Partisi’nde olduğu dönemde işe girdikleri gerçeği ve sendika üyesi olmaları MHP’li belediye başkanının asıl gerekçesidir. Bu kadar işçinin ve ailesinin açlığa mahkum edilmesi üstelik MHP’li başkanın ‘Aliağa halkı bana yetkiyi verdi, istediğimi alırım, istediğimi atarım’ cümlesi Aliağa halkını derinden üzmüş, demokrasinin nasıl diktatörlük için gasp edildiğini göstermiştir. MHP’li ve AKP’li kadrolara yer açabilmek için arkadaşlarımız işten atılıyor. Cumhur İttifakı içinde yer alan MHP’li başkan seçim öncesi verdiği sözleri yerine getirmek, MHP’li ve AKP’li kadrolara yer açabilmek için arkadaşlarımızı işten atıyor. Aliağa Belediyesi’nde işçilerin Anayasal hakları ellerinden alınarak sosyal bir cinayet işleniyor. Bu hatadan bir an önce dönülmesi, işçi kıyımına son verilmesi gerekiyor. Birliğimiz mücadelemizden gelir, yaşasın işçilerin birliği! Atılan işçiler geri alınıncaya kadar mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullandı.