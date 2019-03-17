CHP İzmir Milletvekili Sındır: 106 bin esnaf kepenk kapattı

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, “Esnaf vergi ve kredi borçlarını ödeyemiyor. Sattığı malın yerine yenisini koyamıyor. Ekonomimizin can damarı olan esnaf kepenk kapatıyor. 2018 yılında 106 bin esnaf kepenk kapattı. İktidarın tek derdi ise koltuk” dedi.

“106 BİN ESNAF KEPENK KAPATTI”

Esnaf ziyaretlerinde Türkiye’nin en önemli sorununun ekonomi olduğunu söyleyen Sındır, “Esnafı stokçulukla suçlayan iktidar esnafın sorunlarına kulak tıkıyor, esnafı görmezden geliyor. Esnaf vergi ve kredi borçlarını ödeyemiyor. Sattığı malın yerine yenisini koyamıyor. Ekonomimizin can damarı olan esnaf kepenk kapatıyor. Türkiye’de 1 milyon 7 bin esnafımız var. 2018 yılında 106 bin esnaf kepenk kapattı. Neden? Zenginliği bir avuç yandaşın cebini doldurma derdine düşen siyasal iktidar yüzünden. Elektriğe, doğalgaza, akaryakıta fahiş zamlar yapan iktidar esnafın belini büktü. Yoksulluk arttı, ekonominin can damarı esnaf kepenk kapattı. İktidarın tek derdi ise koltuk” diye konuştu.

“ÜRETEN VE İSTİHDAM YARATAN BELEDİYELER”

2019’da Türkiye’nin daha acı bir tablo ile karşılaşmaması için esnafın sesine kulak verilmesi gerektiğini ifade eden Sındır, şunları söyledi:

“Yüksek vergilere, devalüasyon boyutuna ulaşan enflasyona dur demezsek 2019’da daha çok esnaf kepenk kapatabilir. Bugün Türkiye’de vatandaşın alım gücünün düşmesini umursamayan bir yönetim anlayışı var. Vatandaşın alım gücü düşerse esnafın yüzü gülmez. CHP olarak bizler, toplumun yok sayılan ama neredeyse toplumun tamamını oluşturan emekliden, esnaftan, çiftçiden, üretenden ve tüm yoksullardan yana olan ve gelir adaletinin sağlandığı bir anlayışın egemen olmasını istiyoruz. 31 Mart’tan sonra Türkiye’nin dört bir yanında seçimleri kazanıp tüketen ve israf eden değil, her alanda üreten ve insanlarımıza nitelikli istihdam yaratan belediyecilik anlayışıyla hizmet edeceğiz.”

“ADİL, TARAFSIZ VE ETKİN BİR BELEDİYECİLİK”

Sındır, “Türkiye 17 yıldır gerilimden, nefret dilinden bıktı. Topraklarımıza bereket gelsin, yüzler gülsün, dört bir yanı huzur sarsın diye oyunuza talibiz. İsrafa ve savurganlığa yer vermeyecek; çokça üretecek, hakça bölüşecek; halkımızın sorunlarına derman olacak bir anlayışı kentlerimizde iktidar yapmak için belediye başkan adaylarımıza destek istiyoruz. Adil, tarafsız ve etkin bir belediyecilik hizmeti vermek için de sizlere söz veriyoruz. Yoksulluk bir kader değil, Anadolu’nun kadim ve bereketli topraklarında iktidarın uyguladığı yanlı ve yanlış politikaların sonucu” dedi.