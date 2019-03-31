Tunç Soyer’den teşekkür konuşması: İlk işim en az oy aldığım mahalleye gitmek

Berkay Sağol

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, resmi olmayan seçim sonuçlarının ardından teşekkür konuşması yaptı. Soyer, “Bu başarı İzmir’in başarısı. Bana oy vermeyenlerin de belediye başkanı olacağım” ifadelerini kullandı.

Tunç Soyer CHP İzmir İl Binasında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamada ilk olarak söz alan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “İzmirliler tercihini ranttan yana değil halktan yana kullanmıştır. Sayın Soyer, yüzde 60 oy oranıyla Büyükşehir Belediye başkanı seçilmiştir. Kendisini kutluyorum. Kentimize ve partimize hayırlı olsun. İzmir, 31 Mart yerel seçimlerinde bir kez daha Cumhuriyetin demokrasinin, hoşgörünün ve umudun başkenti olduğunu göstermiştir. Bayındır, Kınık, Kiraz ve Aliağa dışında Millet İttifakı resmi olmayan sonuçlara göre kazanmıştır.” dedi.

Yücel’in ardından söz alan Tunç Soyer, “İzmir iradesini çok renkten, çok sesten, birlik ve beraberlikten yana oyunu kullanmıştır. İzmir her türlü adaletsizliğe ve haksızlığa hayır demiştir. Bizi gömmeye çalıştılar ancak bir şeyi unuttular biz bir gider bin gelirdik. Tüm İzmir halkına teşekkür ediyorum. İzmir siyasetin dilinin değişmesi gerektiğini gösterdi. Yarından itibaren İzmir’de yoksullukla, işsizlikle mücadeleye başlayacağız. İlk iş olarak en az oy aldığım mahalleye gideceğim. Refahı arttırmak için canla, başla ve aşkla çalışacağız.” ifadelerini kullandı.