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30.06.2019
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CHP, kazandığı belediyeleri denetlemek için kurul oluşturdu

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında "danışma kurulu" oluşturan CHP, belediye başkanlarının çalışmalarını takip ederek denetleyecek.

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Yenilenen İstanbul seçimiyle beraber Türkiye genelinde 11’i büyükşehir, 10’u da il olmak üzere 252 belediye kazanan Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP), belediye başkanlarının çalışmaları sıkı şekilde takip edilecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, CHP’de yerel seçimlere dönük analiz çalışması sürüyor. Dar kapsamlı ilk değerlendirme geçtiğimiz hafta içi toplanan Merkez Yönetimi Kurulu’nda (MYK) yapıldı.

MYK’de, genel başkan yardımcıları İstanbul seçimine ilişkin değerlendirmelerini Kılıçdaroğlu’na sunarken, seçimin geniş kapsamlı değerlendirmesi Parti Meclisi’ne (PM) bırakıldı.

Kılıçdaroğlu, bu kapsamda PM’nin, milletvekilleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin de katılımı ile pazartesi günü saat 10.00’da parti genel merkezinde düzenlemesine karar verdi.

CHP yönetimi, bundan sonraki çalışmalarında da belediye başkanlarını yalnız bırakmayacak.

Bu bağlamda Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında “danışma kurulu” oluşturan CHP, belediye başkanlarının çalışmalarını takip ederek denetleyecek.

İkinci değerlendirme başkanlarla

CHP’de ikinci kapsamlı değerlendirme ise tüm belediye başkanlarının katılımı ile yapılacak. 11’i büyükşehir, 10’u da il olmak üzere, 252 belediyeyi kazanan CHP’de, 25-26 Temmuz’da belediye başkanlarının kampta buluşturulması planlanıyor. Henüz yeri netleşmeyen kampta, belediye başkanlarına, izlenecek yol haritası hakkında bilgi sunulacak.

Belediye başkanlarından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan, “adil olmak” ve “tarafsızlık” temelli 7 madde başta olmak üzere, parti programına uygun yönetim ortaya koymaları istenecek.

‘Sistemdeki bozulmalara reçete’

“Takım oyunu oynayacağız”

Çalışmaları hakkında AA muhabirine bilgi veren Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bundan sonraki süreçte kazandıkları belediyelerde başarılarını artırmanın yollarını arayacaklarını belirtti.

Torun, “Bir takım oyunu oynayacağız. Bütün belediyelerimizde, başkanlarımızın daha başarılı olmaları için uğraşacağız. Bir danışma kurulu oluşturduk benim başkanlığımda. Belediyelerimizi hem takip edeceğiz, hem de onların başarılarını artırmak için katkıda bulunacağız” dedi.

Seyit Torun, Temmuz sonunda 252 belediye başkanının katılımıyla kamp programı, kampın ardından da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile Yerel Yönetimler Çalıştayı düzenleyeceklerini bildirdi.

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Kaynak:AA

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