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29.07.2019
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CHP, Kürt sorunu raporunu güncelliyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kürt sorunu raporunu güncelleyeceklerini belirterek, "Üç-dört yıl önce ‘22 Soru 22 Cevap’ diye hazırladığımız bir raporumuz vardı. Yine benzer şekilde gelişen olayları da dikkate alarak ‘22 Soru 22 Cevap’ı güncellemek istiyoruz" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı sırasında bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

Hürriyet’ten Rifat Başaran’ın haberine göre, Kılıçdaroğlu, erken seçim ve sistem tartışmalarıyla ilgili olarak “CHP olarak biz bir erken seçim çağrısı yapmayacağız. Türkiye’nin ekonomik bunalımdan geçtiğini artık hepimiz kabul ediyoruz. Böyle bir ortamda seçime gitmeyi doğru bulmuyoruz. İktidar ‘Ben bu sorunu çözeceğim’ diyor. Onlara zaman tanımak lazım. Gerçi 17 yıldır ülkeyi yönetiyorlar bu hale getirdiler ama bu halden bakalım çıkaracaklar mı çıkarmayacaklar mı? Vatandaş bunu görmeli” dedi.

“KİŞİYE ENDEKSLİ SİSTEM OLUŞTURULAMAZ”

Kılıçdaroğlu, “CHP olarak sistem değişikliğine yönelik öneriler neler?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Getirilen sistem bir kişinin arzularını tatmin etmek için getirilen bir sistemdir. Kişiye endeksli sistem oluşturulmaz. Neden Türkiye’deki ucube bir sistemdir? Çünkü, kişiye endeksli yapıldığı için. Yani Erdoğan istediği için. 23 Nisan konuşmasında altı madde halinde CHP’nin bu konudaki görüşlerini açıkladım. Cumhurbaşkanının tarafsızlığı birinci madde. Yargının bağımsızlığı, medyanın özgürlüğü gibi altı madde halinde bunu açıkladım. Altı maddeyi yapmayı düşünüyorlarsa gelsinler. Biz demokratik bir sistem kurulmasını isteriz. Ama AK Parti bunları yapabilir mi; hayır yapamaz. Çünkü AK Parti lider eksenli bir parti. Bir kişinin iradesi var, devasa AK Parti’nin iradesi yoktur.”

‘KÜRT SORUNU RAPORU GÜNCELLENİYOR’

Kılıçdaroğlu, “Daha önce ‘22 Soru 22 Cevap’ diye Kürt sorunu ile ilgili üç-dört yıl önce hazırladığımız bir raporumuz vardı. Yine benzer şekilde gelişen olayları da dikkate alarak ‘22 Soru 22 Cevap’ı güncellemek istiyoruz. Onunla ilgili çalışma var” diye konuştu.

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