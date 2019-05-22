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23.05.2019
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CHP, mahkemenin ‘Süleyman Soylu’ kararını AYM’ye taşıyor

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na asker cenazesindeki saldırıya açıklamalarıyla neden olduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatıp, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiğini açıkladı. Özkoç, Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını söyledi.

Engin Özkoç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, CHP ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yaptığı konuşmaların, Kılıçdaroğlu’na Ankara’nın Çubuk ilçesinde katıldığı asker cenazesi sırasında gerçekleşen saldırının nedeni olduğunu vurguladı. 

Bu gerekçeyle Bakan Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatan Özkoç, “İçişleri Bakanı hakkındaki şikâyetlerimiz söz konusu mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, ‘bakanlık göreviyle ilgili işlemlerinden kaynaklandığından kovuşturmaya yer olmadığı kararına varılmıştır’ şeklinde karar almış” dedi. Özkoç, verilen karar üzerine Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını kaydetti.

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YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

CHP’li Özkoç, yeni askerlik sisteminin bu hafta komisyona gelebileceğini, gelecek hafta içerisinde de Genel Kurul’da görüşülmeye başlanabileceğini söyledi. Geçen hafta söz konusu düzenleme ile ilgili Meclis’te Milli Savunma Bakan Yardımcısı başkanlığında bakanlık bürokratlarının brifing verdiğini söyleyen Özkoç, şöyle konuştu:

“Bedelli askerlik bundan sonra kalıcı hale getiriliyor. Komisyonumuzda her ayrıntıyı inceliyoruz. Toplam 100 maddeyi aşan bir düzenleme. Oturacağız konuşacağız, Genel Kurul’da tartışacağız. 

CHP’den ‘yeni askerlik sistemi’ değerlendirmesi
Kaynak:DHA
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