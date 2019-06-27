CHP MYK İstanbul sonuçlarını masaya yatırdı: Tarafsız Cumhurbaşkanlığı referandumuna hazırız

İstanbul seçimlerinin ardından ilk kez toplanan CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), seçim sonuçlarını ve yeni dönem siyasetini masaya yatırdı. İstanbul seçimlerinin de tamamlanmasının ardından yerel seçimlerin kazananının CHP olduğu değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, genişletilmiş PM kararı alındı.

MYK toplantısında, Ekrem İmamoğlu’nun zaferinin ardından 11 büyükşehir, 10 il, 191 ilçe belediyesi ve 51 belde belediyesini kazanarak 263 belediyede yönetimi devralan CHP’de bu sonuçların önümüzdeki dönem siyasetine yön vereceği görüşü dillendirildi. Erdoğan’ın seçimlere yönelik hamlelerinin, “başarısız” olduğu ifade edilen toplantıda, bu sonuçların, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini de tartışmaya açtığı yorumları yapıldı.

YENİ SİSTEM SORGULANIYOR

Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarından, İstanbul’un muhafazakar ve milliyetçi semtlerinde yapılan çalışmaları genele yaymasını istediği ifade edildi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, bu sonuçla birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ülke genelinde sorgulandığını ifade etti ve yeni Anayasa için sık sık çağrıda bulunacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun ayrıca kurmaylarına, “Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlığı için yapılacak olası bir referanduma hazırız” dedi.

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UCUBE SİSTEM

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ve Erdoğan’ın başkanlığının bir yılını da değerlendiren Kılıçdaroğlu’nun, “Ülkede iki idare şekli var. Bu ucube sistem, devlet idaresi ve saray idaresi olarak ikiye ayrılıyor. Birinde liyakat, diğerinde ise sadakat var. Ekonomide, yargıda, dış politikada bu kadar bozulma varsa, bunun nedeni Saray’a sadakat usulünün uygulanmasıdır” değerlendirmesini yaptığı bildirdi.

GENİŞLETİLMİŞ PM TOPLANIYOR

CHP MYK’de Pazartesi günü genişletilmiş Parti Meclisi toplantısı yapılması ve seçim sonuçlarının masaya yatırılması kararı da alındı. Buna göre, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri Pazartesi 10.00’da Genel Merkez’de bir araya gelecek. Genişletilmiş PM toplantısında milletvekilleri, İstanbul seçimlerinde yaptıkları çalışmaları partililere anlatacak ve yeni döneme ilişkin “muhafazakar ve milliyetçi seçmenle” kurulacak diyalog belirlenecek.

EREN ERDEM İÇİN KOMİSYON

Bir kulağında duyma kaybı yaşayan eski milletvekili Eren Erdem’in durumu da MYK toplantısında gündeme geldi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevindeki Erdem için bir “İzleme Komisyonu” kurulmasını istedi.

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HAZİRAN DÖNÜM NOKTASI

MYK toplantısının ardından açıklamalar yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Haziran ayı, ülke için bir dönüm noktasıdır” dedi. AKP’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle belediyelere operasyon hazırlığında olduğuna dikkati çeken Öztrak, “Milletin verdiği yetkiyi gasp etmeye çalışanların sonu hüsrandır” dedi.

Hükümet’e “Belediyelere müdahale etmekten vazgeç” çağrısı yapan Öztrak, “İktidar, belediye başkanlarının yetkilerini bakanlıklar eliyle kısıtlamaya çalışırsa bunun adı milletin verdiği yetkinin gasp edilmesi anlamına gelir. Milletin sesinin duyulmamasına devam edilmesidir. 23 Haziran bir dönüm noktasıdır. Milletin verdiği yetkiyi gasp etmeye çalışanlar bunun hüsranını yaşayacaklardır. Hükümet ülkenin gerçek gündemlerine dönmeli, ekonomi ile ülkenin güvenliği ile ilgilenmelidir. Bıraksınlar belediyeleri belediye başkanları yönetsin” ifadelerini kullandı.

KUCAKLAYICI OLACAĞIZ

Seçilmiş belediye başkanlarının seçildiği kentlerde bir an önce hizmete başlayacağının altını çizen Öztrak, “CHP’li belediyeler halkçı belediyeciliğin omurgasını oluşturan ve Genel Başkanımız tarafından grup toplantısında açıklanan yedi temel ilke çerçevesinde hizmetlerini yöneteceklerdir. Biz de bunun Genel Merkez’den takipçisi olacağız. Belediyelerimiz tüm hemşehrilerini kucaklayacak, hizmet tüm halk için yapılacaktır. Yoksul ve dezavantajlı yurttaşlarımız daha fazla gözetilecektir. Yoksullara yapılan yardımlarda sağ elin verdiğini sol el görmeyecektir. CHP’li belediyelerde adaletli bir yönetim anlayışı hakim olacaktır” şeklinde konuştu.