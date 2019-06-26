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27.06.2019
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CHP PM pazartesi toplanacak

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CHP Parti Meclisi (PM), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini değerlendirmek üzere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında pazartesi günü toplanacak. 

Kılıçdaroğlu, pazar günü gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sonrası bugün Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya geldi. 

MYK’de, genel başkan yardımcıları İstanbul seçimine ilişkin dar kapsamlı değerlendirmelerini Kılıçdaroğlu’na sunarken, seçimin geniş kapsamlı ele alınması için de pazartesi günü PM’nin toplanması kararlaştırıldı. 

PM’nin, milletvekilleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin de katılımı ile pazartesi günü saat 10.00’da parti genel merkezinde toplanacağı bildirildi.

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Kaynak:AA
  • Konu başlıkları:
  • CHP

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