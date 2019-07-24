22.8 C
Istanbul
24.07.2019
Anasayfa GÜNCEL CHP raporu: Düzce'de İBB'den yardım alınması önerisine valilik ve kaymakamlık 'ihtiyaç yok'...

CHP raporu: Düzce’de İBB’den yardım alınması önerisine valilik ve kaymakamlık ‘ihtiyaç yok’ dedi

birgun.net birgun.net

Düzce’de yaşanan sel felaketine ilişkin olarak CHP tarafından hazırlanan raporda, valilik ve kaymakamlığın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ekipman ve insan gücü desteği yapılması önerisini reddettiği iddia edildi.

Cumhuriyet‘ten Mahmut Lıcalı‘nın haberine göre raporda şunlar kaydedildi:

-Esmahanım köyüne ulaşımda yolun sel nedeniyle çökmesi ve bazı bölgelerin de tamamen yıkılması nedeniyle ilk gün sağlanamadı. Köyde içme ve kullanma için su İBB tarafından tankerlerle sağlanıyor. 

-Esmahanım’daki felaket karşısında hem Kızılay hem de AFAD yetersiz kaldı. İBB tarafından ekipman ve insan gücü desteği yapılabileceği, bunun için valilik ya da kaymakamlık tarafından bir talep yazısı gönderilmesi yönündeki öneri “ihtiyaç olmadığı” gerekçesiyle reddedildi. 

-Gıda ve su ihtiyaçları yeterince karşılanmadığı için özellikle Akçakoca merkezinde fahiş fiyattan su ve gıda ürünlerinin satıldığı kaydedildi.

-Coğrafyaya uygun olmayan projelere izin verilmesi, plan hatalarına göz yumulması, imara açılmayacak yerlerin imara açılması ya da kaçak yapılaşmış olsa bile su ve elektrik bağlayarak kaçak yapıya izin verilmesinin sorumsuzluk örneği olduğu kaydedildi.

-İhtiyaçların karşılanabilmesi için bölgenin bir an önce “afet bölgesi” ilan edilmesi gerekiyor. Acil tespit ve tahliye çalışması yürütülmeli, taşınır ve taşınmaz malları zarar gören, hayvanları yaşamını yitiren yurttaşların zararları kamu tarafından tazmin edilmeli.

-Öte yandan Düzce’ye giden heyet içinde yer alan CHP’li Gülizar Biçer Karaca, konuyla ilgili dün yaptığı basın toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Düzce’nin afet bölgesi ilan edilmesi çağrısı yaptı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,570AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Taksim Cumhuriyet Anıtı’na sprey boyayla yazı yazdılar

birgun.net -
Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce Taksim Cumhuriyet Anıtı’na "M" ve...
Devamını Oku

Aracını satmak için notere gitti, metrelerce sayfa cezayla karşılaştı

birgun.net -
Ankara'da kadın kuaförü Volkan İlbaş otomobilini satmak için notere gittiğinde, son 10...
Devamını Oku

Sudan: Darbe girişimi bastırıldı

birgun.net -
Sudan ordusu, Sudan Genelkurmay Başkanı Haşim Abdülmuttalib Ahmed'in başında bulunduğu bir darbe...
Devamını Oku

İran Devrim Muhafızları: İnsansız hava aracımız düşürülmedi

birgun.net -
İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Selami, gazetecilere yaptığı açıklamada ABD’nin İran’a...
Devamını Oku

Fitch: Bankaların reyting görünümleri negatife dönüyor

birgun.net -
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, küresel bankaların reyting görünümlerinin negatife...
Devamını Oku

‘Afet bölgesi’ ilanı bürokratik kriz yarattı, açıklama geri çekildi

birgun.net -
Düzce Valiliği sel felaketinin yaşandığı Düzce'de ‘afet bölgesi’ ilan edildiğini duyurdu. Bütün...
Devamını Oku

Muhittin Böcek: 3 milyar borcu olduğunu düşündüğüm belediyenin, 6 milyar borcu olduğunu gördük

birgun.net -
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye binasında düzenlediği basın toplantısıyla geride...
Devamını Oku

Ahlat’ta Cumhurbaşkanlığı köşkü inşaatına izin veren torba yasa kanun hükümlerine AYM’den iptal

birgun.net -
Anayasa Mahkemesi (AYM), Van Gölü kıyısına Cumhurbaşkanlığı Köşkü inşa edilebilmesi için Ocak...
Devamını Oku

Esenler Otogarı’nın İSPARK’a devri durduruldu

birgun.net -
Mahkeme, Esenler Otogarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İSPARK'a devrini durdurdu.
Devamını Oku

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

birgun.net -
Mersin'in Anamur ilçesinde klima motoru patlayan apartman dairesinde büyük hasar oluşurken,...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi