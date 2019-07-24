CHP raporu: Düzce’de İBB’den yardım alınması önerisine valilik ve kaymakamlık ‘ihtiyaç yok’ dedi

Düzce’de yaşanan sel felaketine ilişkin olarak CHP tarafından hazırlanan raporda, valilik ve kaymakamlığın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ekipman ve insan gücü desteği yapılması önerisini reddettiği iddia edildi.

Cumhuriyet‘ten Mahmut Lıcalı‘nın haberine göre raporda şunlar kaydedildi:

-Esmahanım köyüne ulaşımda yolun sel nedeniyle çökmesi ve bazı bölgelerin de tamamen yıkılması nedeniyle ilk gün sağlanamadı. Köyde içme ve kullanma için su İBB tarafından tankerlerle sağlanıyor.

-Esmahanım’daki felaket karşısında hem Kızılay hem de AFAD yetersiz kaldı. İBB tarafından ekipman ve insan gücü desteği yapılabileceği, bunun için valilik ya da kaymakamlık tarafından bir talep yazısı gönderilmesi yönündeki öneri “ihtiyaç olmadığı” gerekçesiyle reddedildi.

-Gıda ve su ihtiyaçları yeterince karşılanmadığı için özellikle Akçakoca merkezinde fahiş fiyattan su ve gıda ürünlerinin satıldığı kaydedildi.

-Coğrafyaya uygun olmayan projelere izin verilmesi, plan hatalarına göz yumulması, imara açılmayacak yerlerin imara açılması ya da kaçak yapılaşmış olsa bile su ve elektrik bağlayarak kaçak yapıya izin verilmesinin sorumsuzluk örneği olduğu kaydedildi.

-İhtiyaçların karşılanabilmesi için bölgenin bir an önce “afet bölgesi” ilan edilmesi gerekiyor. Acil tespit ve tahliye çalışması yürütülmeli, taşınır ve taşınmaz malları zarar gören, hayvanları yaşamını yitiren yurttaşların zararları kamu tarafından tazmin edilmeli.

-Öte yandan Düzce’ye giden heyet içinde yer alan CHP’li Gülizar Biçer Karaca, konuyla ilgili dün yaptığı basın toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Düzce’nin afet bölgesi ilan edilmesi çağrısı yaptı.