CHP sahayı terk etmiyor

CHP, yerel seçimlerden istediği sonucu alamayan AKP’nin olası bir erken seçim kararına hazırlıksız yakalanmamak ve seçmenle kurulan olumlu diyaloğu korumak için sahada kalmayı sürdürecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “başarı sırasına göre illeri ziyaret etme” kararının ardından CHP yönetimi de benzer bir karara imza attı. Önceki gün toplanan CHP Merkez Yürütme Kurulu’nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarından teşekkür ziyaretine çıkmalarını istedi. Erdoğan’ın başarı sırasına göre illere yapacağı ziyaretlerin ardından gündeme gelebilecek olası bir erken seçime hazırlıksız yakalanmak istemeyen Kemal Kılıçdaroğlu, yardımcılarından sahayı boş bırakmamasını ve yerel seçim kampanyası sırasında seçmenle kurulan sıcak ilişkinin sürdürülmesini istedi.

Bu kapsamda İstanbul’un tüm ilçelerine ve ülkenin birçok noktasına parti yöneticileri, milletvekilleri ve belediye başkanları ile ziyaretler düzenlenecek. Ziyaretlerin planlamasının ise Temmuz ayının sonunda gerçekleştirilecek Yerel Yönetimler Kampı’ndan sonra yapılması kararlaştırıldı.

HER TABANA SESLENMELİYİZ

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Yerel seçimlerin Türkiye siyasetinde kırılmaya neden olduğunu ve iktidar aleyhine olan bu durumun sürdürülmesi gerektiğini ifade eden CHP Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Türkiye’nin bütün kesimleriyle diyalog kurduk. Bu süreci sürdürmek, her tabana seslenmek istiyoruz” dedi.

AKP TABANINDAN OY ALDIK

CHP’nin son seçimlerde AKP tabanından da oy almaya başladığını ve iktidar partisi olma yolunda ilerlediğini ifade eden Torun, “CHP, bütün yoksul kesimlere, dar gelirlilere, kadınlara, gençlere yönelmek zorundadır. Yerel seçim stratejimiz buydu. Kimseyi dışlamadan bu süreci sürdürmek istiyoruz. İyi Parti ile bir işbirliği yaptık ama temas ettiğimiz kitle onlarla sınırlı kalmadı. Saadet Partisi ve HDP tabanıyla da diyalog kurma şansını yakaladık. Bu politikaya devam edeceğiz. Ziyaretler de bu kapsamda olacak” diye konuştu.