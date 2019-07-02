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02.07.2019
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CHP, sahte içki ölümlerini Meclis’e taşıdı

birgun.net birgun.net

Mersin’de 5 kişinin sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası CHP konuyu Meclis Gündemine taşıdı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesinde, Mersin’de son bir haftada 21 kişinin metil alkol zehirlenmesi, yani sahte alkol şüphesiyle Toros Devlet Hastanesi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile kentteki özel bir hastanede tedavi altına alındığını ancak yapılan müdahalelere rağmen 5 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti.

Antmen, “Sahte alkol üreten kişilerin kar hırsı ve insanlarımızın canını hiçe sayması nedeniyle daha önce de birçok insanımız hayatını kaybetmiştir. Bir daha sahte alkol ölümünün yaşanmaması için acilen en etkili önlemlerin alınması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Antmen’in önergesinde yer alan sorular şu şekilde;

 – Mersin’de yaşamını yitiren 5 vatandaşımızın ölümüne neden olan sahte içki satıcıları kim ya da kimlerdir? Bu kişiler nerede üretim yapmakta ve satmaktadır? Ne zamandan beri sahte alkol üretmektedirler? Bu kişiler başka nerelerde sahte içki satışı gerçekleştirmiştir? Bu yerlerde satılan sahte içkiler ile ilgili önlemler alınmış ve vatandaşlarımız yeterince uyarılmış mıdır?

– Son 10 yılda kaç vatandaşımız sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetmiştir? Kaç vatandaşımız da kalıcı organ kaybı yaşamış ve zarar görmüştür?

– Son 10 yılda sahte içki üretimi yapan, dağıtan ve satan kaç kişiye operasyon yapılmıştır? Bu kişilerin aldığı cezalar nedir?

 – Son 10 yılda ne kadar sahte içki ele geçirilmiştir? Bunlar hangi illerde yakalanmıştır?

 – Alkole yapılan ardı ardına zamların, alkolden alınan vergilerin yüksekliğinin ve alkoldeki pahalılığın sahte içki tüketimine yol açtığını düşünüyor musunuz? 

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