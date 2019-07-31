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01.08.2019
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CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu: “Havayolu, halkın yolu” değil miydi?

birgun.net birgun.net

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na iç hat gerçekleştirilen uçuşların yetersizliği ve bilet fiyatlarının yüksekliğini meclise taşıdı.

Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, ‘’Ülke içinden ve dünyanın çeşitli bölgelerinden memleketlerini ziyaret etmek isteyen Sivaslılar ve turizm amaçlı Sivas’a gelen misafirler, özellikle yaz aylarında uçuş sefer sayılarının düşürülmesi ve fahiş bilet ücretleri nedeniyle mağduriyet yaşamaktadır’’ derken havayolu şirketlerinin ekonomi sınıfı olarak adlandırdığı biletlerin 500 TL bandında seyrettiğini vurguladı.

Asgari ücretin 2020 TL olduğunu hatırlatan Karasu, ‘’Bir iç hat uçuşu için talep edilen ücretler Sivas’a seyahat etmek isteyen yurttaşlarımız için karşılanamaz noktaya gelmiştir’’ diye konuştu.

‘TURİZMİ ETKİLİYOR’

Karasu, önergede şu ifadeleri kullandı:

Bu durum bölgemizi ve turizmi olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle; birbirinden değerli etkinliklere ev sahipliği yapan Sivas’a potansiyelinden çok daha az sayıda turist gelmektedir.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması, Sivas’ın turizm potansiyeline tam olarak ulaşması ve memleketini çeşitli zamanlarda ziyaret etmek isteyen yurttaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için ivedilikle adım atılması gerekmektedir.

Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’a şu soruları yöneltti:

1- Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na gerçekleştirilen iç hat sefer sayısının artırılması için bir girişimde bulunacak mısınız?

2- Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na gerçekleştirilen iç hat sefer ücretlerinin makul seviyelere indirilmesi için herhangi bir girişimde bulunacak mısınız?

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