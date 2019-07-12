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12.07.2019
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CHP sözcüsü Öztrak: Başkanlık konuşulacaksa ABD başkanlık sistemini tartışalım

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulunuyor. Öztrak’ın açıklamalarından başlıklar şöyle: 

“Vatandaşlarımız tarafsız olması gereken cumhurbaşkanının milletin kafasına çay atmasını milletimiz sindirememiştir.

Ekonomi ciddi bir yavaşlamanın içine girdi. Bu yıl yapılan tahminlere baktığımızda yüzde 2,6 daralacağı öngörülüyor. Bunu yabancı kuruluşlar söylüyor.”

‘TÜRKİYE HER ALANDA PATİNAJ YAPIYOR’

“2013’teki kişi başına düşen milli gelir 12 bin 480 dolarmış. Türkiye bu ucube sisteme geçtiğinden beri her alanda patinaj yapıyor.

Oysa kaybedecek bir dakikamız bile yok. Küresel yarışta sürekli geri kalıyoruz. Siyasi partiler arasında güven tesis etmek giderek zorlaşıyor.”

‘AKP HER YERDEN BORÇ ALMAK İÇİN UĞRAŞAN BİR PARTİDİR’

“Sayın Çelik’in kalkıp da bize milli görüş dersi vermeye kalkması hayretle izlenecek bir tutumdur. Bu ülkeyi hataları gözükmesin diye borca batıran partidir.

‘Borç alan emir alır’ dediğimizde buna itiraz eden ama dünyanın her yerinde borç almak için uğraşan bir partidir. “

‘AMERİKAN PARLAMENTOSUNUN ALDIĞI KARARLAR VAR’

“Bu ülkenin askerleri yüksek savunma sisteme ihtiyacımız var diyorsa alınır. Bunları alırsak F-35’leri almamız zorlaşır, buna baktınız mı? Bununla ilgili bilgi istiyoruz.

Yine bir başka şey; S-400’leri almamız halinde Amerikan parlamentosunun aldığı kararlar var.”

‘ABD TİPİ BAŞKANLIK SİSTEMİ’ TARTIŞMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD tipi başkanlık sisteminin tartışılabileceği yönündeki açıklamasını da değerlendiren Öztrak, şunları söyledi:

“Genel Başkanımızın altını çizerek söylediği konu şu. Başkanlık konuşulacaksa güçler ayrılığının en ileri noktada olduğu ABD başkanlık sistemini konuşalım. Türkiye en çağdaş, demokratik parlamenter sisteme layık bir ülkedir.

Bizim hedefimiz Türkiye’ye yepyeni bir sistemi getirmektir. Ülkelerin genleri vardır.  ABD sisteminin genlerinde başkanlık sistemi vardır. Türk sisteminde ise parlamenter sistem vardır. Parlamenter sistemi en gelişmiş ülke sistemine taşımak nihai hedefimizdir. Tartışmak demek onu hedefliyoruz demek değildir.”

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