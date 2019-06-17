CHP teklif etti, İBB’nin otobüsçülere ödediği katkı payı yükseltildi

Özel halk otobüslerine, taşıdıkları indirimli ve ücretsiz yolcu başına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ödenen katkı payına CHP grubunun teklifi doğrultusunda geçiş başına 22.5 kuruş zam yapıldı. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “AKP bizim zam önerimizin daha da ötesine geçti. Neden? Haftaya seçim var. AKP kendi önerisi gibi sunuyor ama bunların hepsi seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vaatleri, CHP grubunun önerileridir” dedi. Oybirliği ile alınan karara göre, özel halk otobüslerine ödenen katkı payları 92.5 kuruş ile 77.5 kuruş arasında değişecek.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, İstanbul’da özel halk otobüslerinin geçtiğimiz yıl zarar ettikleri için gerçekleştirdiği kontak kapatma eylemi sonrasında İBB’nin, indirimli ve ücretsiz yolcu başına ödediği 30 kuruşluk katkı payı kademeli olarak 55-70 kuruşa çıkarılmıştı.

Mayıs ayı İBB Meclis oturumunda da konu tekrar gündeme gelmişti. Alınan kararın süresinin dolması nedeniyle, 30 Haziran 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere toplu ulaşım operatörlerine sübvansiyon ödemelerine ilişkin karar alınmak üzere hazırlanan komisyon raporu meclise havale edilmişti.

Raporu görüşülürken CHP grubu tüm sınıftaki otobüslere ücretsiz ve indirimli geçiş başına 10 kuruş zam yapılmasını önermişti. CHP’yi “Polyanacılık” oynamakla suçlayan AKP grubu tartışmalar sırasında geri adım atarak teknik inceleme için raporu komisyona geri çekmişti.

Teknik inceleme sonrasında rapor, İBB Meclisi Haziran ayı oturumunun ilk bileşiminde gündeme geldi. Alınan karar ile özel halk otobüslerine ücretsiz geçiş başına İBB tarafından ödenen katkı payına 22.5 kuruş zam yapıldı. Oy birliği ile alınan karara göre özel halk otobüslerine ödenen katkı payları 92.5 kuruş ile 77.5 kuruş arasında değişecek. Zam 30 Haziran’dan itibaren geçerli olacak.

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SÖZLÜ TARTIŞMA ÇIKTI

Rapor oylanması öncesinde AKP ve CHP grubu arasında sözlü gerginlik yaşandı. AKP İBB Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, “4 yıldır öğrenci kullanımı için halk otobüslerine sübvanse veriliyordu. Uzun zamandır İETT bilet ücretlerine zam yapılamadığı için, halk otobüslerinin artan maliyetlerinin karşılanması için her kullanım için bir sübvanse oranı vardı. Biz bunları 70 kuruştan, 92.50 kuruşa, 65 kuruştan 87.50 kuruşa, 60 kuruştan 82.50 kuruşa ve 55 kuruştan da 77.50 kuruşa çıkartarak belediyenin sübvanse etmesini gündeme getirdik. Yıl sonuna kadar da bunun bu şekilde olmasını teklif ediyoruz. Hizmet aldığımız halk otobüslerini artan maliyetlerini bir şekilde karşılanması gerekiyor. Halk otobüsleri camiasına hayırlı olsun” dedi.

“AKP BİZİ KÖTÜ NİYETLE SUÇLAMIŞTI”

CHP İBB Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da “Bu konuyu bugün görüşmemizin tek nedeni CHP grubudur. AKP grubunun geçen ay getirdiği öneri başka bir öneriydi. CHP grubu olarak ek bir öneri yaptık, suçlamalarla karşılaştık” dedi. Tüm kategorilerdeki otobüslere ödenen katkı payına 10 kuruş zam yapılmasını önerdiklerini hatırlatan Balyalı, “Kötü sözlerle karşılaştık, kötü niyetli olmakla suçlandık. Yaptığımız tartışma sonrasında AKP grubu komisyona çekti. Bugün görüyoruz ki AKP bizim önerimizin daha da ötesine geçip A sınıfı otobüslere verilen katkı payını 92.5 kuruşa çıkardı. Neden? Haftaya seçim var. Tek gerekçesi bu. Geçen ay burada kötü niyetle suçlanmamıza rağmen bizim önerimizi aşan biçimde zam yapıldı. Suya da indirim yapılabilirdi. 25 sene boyunca yapılmadı. İmamoğlu vaat etti, CHP olarak arkasında durduk. AKP grubu kendisi yapmış gibi meclise getirdi. Servisçilerin plaka tahdidi talebini en başta cumhurbaşkanı reddetti. İmamoğlu tahdit sözü verdi, AKP yanından bile geçmedi. Seçim var diye geçen hafta alelacele UKOME kararı ile bu geçirildi. Şimdi özel halk otobüslerine bizim önerimizin ötesine geçen ve kendi önerileri gibi sundukları bir zam yapılıyor. Bunların hepsi CHP önerileridir, İmamoğlu vaatleridir. AKP bizi izlemeye devam ediyor. İzlemeye devam etsinler her şey çok güzel olacak” diye konuştu.

“İYİ NİYETLİ DEĞİL DEDİM”

Faruk Gökkuş da su ve toplu taşıma indirimlerinin AKP’nin vaatleri arasında da olduğunu belirterek, “Konuştuğumuz gündemdeki raporla alakalı da müdürlüğün teklifini revize etmesi var. Rapor CHP’nin önerisiyle değil, halk otobüsleri şirketlerini önerisiyle revize edilmiştir” diye konuştu.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun AKP’li Başkanı Mehmet Selim Bilmen de Balyalı’ya yanıt vererek, “Ben kötü niyetli demedim ‘iyi niyetli değil’ dedim. CHP’li komisyon üyeleri artış talep edebilirdi. Komisyonda müzakere edilmeyen bir şeyin son dakikada meclise getirilmesi nedeniyle ‘iyi niyet yoktur’ dedim” açıklamasında bulundu.