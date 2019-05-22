CHP, yeni eğitim sistemini Meclis’e taşıdı: Kadro dışında kalacak öğretmenler ne yapacak?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ortaöğretim sisteminde yapılacak olan değişiklik açıklamalarına ilişkin yazılı soru önergesi verdi.

CHP’li Başarır, getirilen yeni sistemle 60 ila 70 bin arası öğretmenin norm kadro dışında kalacağı ve atanamayan öğretmen sayısının buna bağlı olarak artacağını belirtti. Atanamayan 450 binin üzerinde öğretmen olduğunu söyleyen Başarır, “Atanamadığı için intihar eden 42 öğretmenimizin acısı daha dinmemişken, yeni sistemle bu sayının artması ve sonucunda oluşabilecek intihar vakalarının artması durumunda kim ya da kimler sorumlu olacaktır?” diye sordu.

17 YILDA 15 DEĞİŞİKLİK

17 yılda 15 kez eğitim ve öğretim sisteminde değişiklikler olduğuna dikkat çeken Başarır, “Söz konusu yeni sistem için kimlerden ya da hangi kuruluşlardan öneri alınmıştır?” sorusunun yanıtlanmasını istedi. Yazılı soru önergesinde yeni uygulamaya konulacak olan ‘kariyer ofisleri’ne de değinen CHP’li Başarır, “Kariyer ofislerinde hangi branştan öğretmenler görevlendirilecektir? Sonu hüsranla biten Fatih Projesi’nde olduğu gibi kariyer ofislerinde de dışarıdan uzmanlar mı görevlendirilecektir?” dedi.

Başarır yazılı soru önergesinde, “Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’un açıklaması ve sunumda ortaöğretim sınıflarında ders saatlerinin düşürüleceği, 12. Sınıflarda matematik dersinin zorunlu olup olmayacağının bir netlik kazanmadığı, 10 ve 11. Sınıflarda görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi dersinin zorunlu olmaktan çıkarılacağı ve 12. sınıflar için beden eğitimi dersinin tamamen müfredattan çıkarılacağı, kariyer ofislerinin uygulamaya geçirileceği anlaşılmıştır.” dedi.

Soru önergesinde yer alan diğer maddelerse şöyle: