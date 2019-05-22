CHP, yeni eğitim sistemini Meclis’e taşıdı: Kadro dışında kalacak öğretmenler ne yapacak?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ortaöğretim sisteminde yapılacak olan değişiklik açıklamalarına ilişkin yazılı soru önergesi verdi.
CHP’li Başarır, getirilen yeni sistemle 60 ila 70 bin arası öğretmenin norm kadro dışında kalacağı ve atanamayan öğretmen sayısının buna bağlı olarak artacağını belirtti. Atanamayan 450 binin üzerinde öğretmen olduğunu söyleyen Başarır, “Atanamadığı için intihar eden 42 öğretmenimizin acısı daha dinmemişken, yeni sistemle bu sayının artması ve sonucunda oluşabilecek intihar vakalarının artması durumunda kim ya da kimler sorumlu olacaktır?” diye sordu.
17 YILDA 15 DEĞİŞİKLİK
17 yılda 15 kez eğitim ve öğretim sisteminde değişiklikler olduğuna dikkat çeken Başarır, “Söz konusu yeni sistem için kimlerden ya da hangi kuruluşlardan öneri alınmıştır?” sorusunun yanıtlanmasını istedi. Yazılı soru önergesinde yeni uygulamaya konulacak olan ‘kariyer ofisleri’ne de değinen CHP’li Başarır, “Kariyer ofislerinde hangi branştan öğretmenler görevlendirilecektir? Sonu hüsranla biten Fatih Projesi’nde olduğu gibi kariyer ofislerinde de dışarıdan uzmanlar mı görevlendirilecektir?” dedi.
Başarır yazılı soru önergesinde, “Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’un açıklaması ve sunumda ortaöğretim sınıflarında ders saatlerinin düşürüleceği, 12. Sınıflarda matematik dersinin zorunlu olup olmayacağının bir netlik kazanmadığı, 10 ve 11. Sınıflarda görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi dersinin zorunlu olmaktan çıkarılacağı ve 12. sınıflar için beden eğitimi dersinin tamamen müfredattan çıkarılacağı, kariyer ofislerinin uygulamaya geçirileceği anlaşılmıştır.” dedi.
Soru önergesinde yer alan diğer maddelerse şöyle:
- Hangi dersler müfredattan çıkarılacaktır?
- 9,10 ve 11. sınıflarda matematik dersi zorunlu dersler içerisine alınacakken, bu durum 12. sınıflar için de geçerli midir?
- 10 ve 11. Sınıflarda görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi derslerinin zorunlu olmaktan çıkarıldığı doğru mudur?
- 12. Sınıflarda beden eğitimi dersinin tamamen kaldırılacağı doğru mudur?
- Yeni ortaöğretim sisteminde hangi branşlarda kaç öğretmenimiz norm dışı kalacaktır?
- Atanamadığı için intihar eden 42 öğretmenimizin acısı daha dinmemişken, hali hazırda atanamayan 450 bin üzerinde öğretmenimiz varken, yeni sistemle bu sayının artması ve sonucunda oluşabilecek intihar vakalarının artması durumunda kim ya da kimler sorumlu olacaktır?
- Yeni sistemle norm kadro dışında kalacak öğretmenlerimiz için nasıl bir değerlendirme yapılmaktadır?
- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında uygulamaya geçilmesi düşünülen bu sistemin tüm detayları ne zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır?
- Söz konusu yeni sistem için kimlerden ya da hangi kuruluşlardan öneri alınmıştır?
- Yeni sistemde Kariyer Ofislerinin uygulamaya konulacağı anlaşılmaktadır. Bu kariyer ofislerinde hangi branştan öğretmenler görevlendirilecektir? Ya da sonu hüsranla biten Fatih Projesi’nde olduğu gibi kariyer ofislerinde dışarıdan uzmanlar mı görevlendirilecektir?
- 2024 yılında üniversite giriş sınavında değişiklikler yapılacak mıdır? Yapılacaksa bu değişimler neler olacaktır?
- Ortaöğretim Genel Müdürü Cevdet Vural’ın, Bakan Yardımcısı Mustafa Safran’la “…bu sistemde binlerce öğretmen norm dışına çıkacak…” gerekçesi ile tartışıp istifa ettiği doğru mudur?