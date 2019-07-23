28.3 C
Istanbul
23.07.2019
Anasayfa ÖZEL CHP yeni sistemin bilançosunu çıkartacak: ‘Ucube sistem çalışmıyor’

CHP yeni sistemin bilançosunu çıkartacak: ‘Ucube sistem çalışmıyor’

Meclis’in tatile girmesinin ardından toplanan CHP MYK, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir yıllık değerlendirmesini yaptı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, kurmaylarına talimat vererek sistemin bir yıllık bilançosunun çıkartılmasını istedi. CHP Sözcüsü Öztrak “Ucube sistem çalışmıyor” dedi

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

TBMM’de yasama yılının sona ermesinin ardından toplanan CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir yılını değerlendirdi. Toplantıda ABD’nin olası yaptırımları ve ekonomide yaşanan gelişmelerin yanı sıra Perşembe günü başlayacak Yerel Yönetimler Çalıştayı da ele alındı.

CHP MYK toplantısında, Genel Başkan Yardımcıları tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir yılda ülkeye maliyetine yönelik değerlendirmeler aktarıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarından akademisyenlerle ortak çalışma yapılmasını ve rejimin bir yıllık bilançosunun çıkartılmasını istedi. Toplantıda, yeni sistemin sürdürülmesinin mümkün olmadığı, ekonomik, sosyal ve uluslararası alanda kayba neden olduğu da vurgulandı. AKP içerisindeki muhalif hareketin de bu aksaklıklardan güç bulduğu değerlendirilen toplantıda CHP’nin “güçlendirilmiş parlamenter sistem” vurgusunda ısrarcı olması ve yeni tezler üretmek için çalışma yapılması kararlaştırıldı.

AYRIM YAPMADAN YARDIM

İklim değişikliğine yönelik sunum da yapılan toplantıda, ülkenin her noktasında yaşanması olası afetlere karşı CHP’li belediyelerin, siyasi parti ayrımı yapmadan yardım götürmesi kararlaştırıldı

‘ÖNCELİKLİ SORUN’ VURGUSU

Toplantıda, yerel yönetim çalıştayında liyakat usulüne göre çalışma vurgusu yapılması ve vatandaşların öncelikli sorunlarının çözülmesi için adımların atılmasına yönelik politika geliştirilmesi kararı alındı.

***

Bir yılını seyrettik

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir yıllık değerlendirmesini yapan Öztrak, “Ucube sistem çalışmıyor” dedi. Öztrak, “Bu sistemin ucube olduğu bu yasama yılının sonunda ortaya çıktı. Son Anayasa değişikliği ile TBMM’nin yetkilerinin nasıl kısıtlandığını, kuvvetler ayrılığının fiilen nasıl ortadan kaldırıldığını gördük. Çağdaş demokratik standartlardan uzaklaşıldığını izledik” diye konuştu. Kabine değişikliğine yönelik de konuşan CHP Sözcüsü Öztrak, liyakat vurgusu yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı örnek gösteren Öztrak, şunları söyledi:

“Türkiye’de işlere gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikleyerek başlanmıştır. Siz, Türkiye’nin en sıkıntılı noktası olan ekonominin başına damadınızı getirirseniz daha işin başında güven kaybına uğrarsınız. Liyakat nedeniyle bu işi yaptığınızı gösterebilmek için damadınızın Nobel ekonomi ödülünü alması lazımdır. O nedenle de bu haliyle icraatlarını bir yana bırakıyorum, bugüne kadar yapılan pansumanlar, asprin tedavisi, açıklanan paketler ve üslup, bunların hepsi eksiktir. Bu husus dahi özellikle kabinenin ekonomi tarafında ciddi eksiklik olduğunu ortaya çıkardı.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,536AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Çankırı’da ‘Boris Johnson’ sevinci: ‘Buradaki sülalesine Sarıoğlangiller derler’

birgun.net -
İngiltere Başbakanı Theresa May'in, 7 Haziran’da partisinin liderliğinden...
Devamını Oku

CHP’li gençlerden hunili eylem

birgun.net -
AYCAN KARADAĞCHP Konak Gençlik Kolları, Konak Kemeraltı...
Devamını Oku

Kaçak içki ölümleri dünya basınında: En az 23 kişi yaşamını yitirdi

birgun.net -
Türkiye'de son dönemde yaşanan kaçak içki bağlantılı ölümler dünya medyasına da konu...
Devamını Oku

FaceApp uygulaması 10 günde 1 milyon dolar ciro yaptı

birgun.net -
‘#AgeChallenge’ adı altında tüm sosyal medya platformlarında kısa sürede trend olan, Rus...
Devamını Oku

Ivanka Trump, Boris Johnson’ı kutlarken ‘United Kingston’ yazdı

birgun.net -
Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın Britanya Başbakanı olan Boris Johnson'ı kutlarken yaptığı...
Devamını Oku

Karamollaoğlu: Çamlıca Camii, insanların anasını ağlattı

birgun.net -
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Best FM’de ‘Konuşan Türkiye’ programında Ufuk...
Devamını Oku

Tim Duncan yeniden Spurs’te

birgun.net -
NBA takımlarından San Antonio Spurs'in efsane oyuncusu Tim Duncan, Asistan Koç olarak tekrar Spurs'e...
Devamını Oku

38 baro başkanından AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’a istifa çağrısı

birgun.net -
38 baro başkanı, belediye meclisinde "30 Ağustos halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir" sözleri...
Devamını Oku

Panama’da plastik poşet kullanımı sınırlandı

birgun.net -
Panama, plastik poşet kullanımını şarküteri, kasap ve manavlarla sınırladı. Ülke...
Devamını Oku

“Fenerbahçe ile Kjaer için görüştük”

birgun.net -
Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Nemanja Gudelj'in transferi için yapılan basın toplantısında, Simon...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi