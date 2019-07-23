CHP yeni sistemin bilançosunu çıkartacak: ‘Ucube sistem çalışmıyor’

TBMM’de yasama yılının sona ermesinin ardından toplanan CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir yılını değerlendirdi. Toplantıda ABD’nin olası yaptırımları ve ekonomide yaşanan gelişmelerin yanı sıra Perşembe günü başlayacak Yerel Yönetimler Çalıştayı da ele alındı.

CHP MYK toplantısında, Genel Başkan Yardımcıları tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir yılda ülkeye maliyetine yönelik değerlendirmeler aktarıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarından akademisyenlerle ortak çalışma yapılmasını ve rejimin bir yıllık bilançosunun çıkartılmasını istedi. Toplantıda, yeni sistemin sürdürülmesinin mümkün olmadığı, ekonomik, sosyal ve uluslararası alanda kayba neden olduğu da vurgulandı. AKP içerisindeki muhalif hareketin de bu aksaklıklardan güç bulduğu değerlendirilen toplantıda CHP’nin “güçlendirilmiş parlamenter sistem” vurgusunda ısrarcı olması ve yeni tezler üretmek için çalışma yapılması kararlaştırıldı.

AYRIM YAPMADAN YARDIM

İklim değişikliğine yönelik sunum da yapılan toplantıda, ülkenin her noktasında yaşanması olası afetlere karşı CHP’li belediyelerin, siyasi parti ayrımı yapmadan yardım götürmesi kararlaştırıldı

‘ÖNCELİKLİ SORUN’ VURGUSU

Toplantıda, yerel yönetim çalıştayında liyakat usulüne göre çalışma vurgusu yapılması ve vatandaşların öncelikli sorunlarının çözülmesi için adımların atılmasına yönelik politika geliştirilmesi kararı alındı.

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Bir yılını seyrettik

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir yıllık değerlendirmesini yapan Öztrak, “Ucube sistem çalışmıyor” dedi. Öztrak, “Bu sistemin ucube olduğu bu yasama yılının sonunda ortaya çıktı. Son Anayasa değişikliği ile TBMM’nin yetkilerinin nasıl kısıtlandığını, kuvvetler ayrılığının fiilen nasıl ortadan kaldırıldığını gördük. Çağdaş demokratik standartlardan uzaklaşıldığını izledik” diye konuştu. Kabine değişikliğine yönelik de konuşan CHP Sözcüsü Öztrak, liyakat vurgusu yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı örnek gösteren Öztrak, şunları söyledi:

“Türkiye’de işlere gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikleyerek başlanmıştır. Siz, Türkiye’nin en sıkıntılı noktası olan ekonominin başına damadınızı getirirseniz daha işin başında güven kaybına uğrarsınız. Liyakat nedeniyle bu işi yaptığınızı gösterebilmek için damadınızın Nobel ekonomi ödülünü alması lazımdır. O nedenle de bu haliyle icraatlarını bir yana bırakıyorum, bugüne kadar yapılan pansumanlar, asprin tedavisi, açıklanan paketler ve üslup, bunların hepsi eksiktir. Bu husus dahi özellikle kabinenin ekonomi tarafında ciddi eksiklik olduğunu ortaya çıkardı.”