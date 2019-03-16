CHP, Yeni Zelanda’ya heyet gönderecek

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Yeni Zelanda’daki iki camiye yapılan saldırıyı incelemek ve mağdur ailelerle görüşmek üzere, partilerinden bir milletvekili heyetinin bu ülkeye gideceğini bildirdi.

Özkoç, CHP İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında Yeni Zelanda’daki iki camide 49 kişinin öldürülmesini bir kez daha şiddetle kınadıklarını ifade etti.





Konuyla ilgili saldırıyı incelemek ve mağdur aileleri ziyaret etmek üzere Yeni Zelanda’ya milletvekillerinden oluşan bir heyet göndereceklerini aktaran Özkoç, saldırı sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklamaların bazı basın organlarınca çarpıtıldığını vurguladı.



Kılıçdaroğlu’nun bu saldırıyla ilgili yaptığı değerlendirmede din kökenli terör nedeniyle yaşanan acıları tek tek ayrıntılarıyla anlattığını vurgulayan Özkoç, İslam dünyasının sırtını silah sanayisine dayayan egemen güçlerin tuzağına düşmemesi gerektiğine dikkat çektiklerini belirtti.

“KILIÇDAROĞLU’NUN SÖZLERİ ÇARPITILDI”

Özkoç, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin bazı basın organları tarafından çarpıtıldığına işaret ederek, “Bir cümleyi bütününden ayırıp bu konuyu nasıl siyasete alet ederiz diye asılsız yayınlar yapmaya başladılar. Bu alçakça yaklaşımı şiddetle kınıyorum. Ölen 49 Müslüman kardeşimizin uğradığı hain saldırıyı Türkiye’de iç siyasete alet etmek isteyen alçakça yaklaşımları da kınıyoruz. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğu bugünlerde ayrışma dilini kullanan herkesi lanetliyoruz. Ülkemizde ve İslam dünyasında barışın olması için dua ediyoruz” diye konuştu.