CHP yerel seçim zaferini masaya yatırdı: 220 bin AKP’li İmamoğlu’na oy verdi

İstanbul seçimlerinin ardından yerel seçim sürecinin tamamlanmasıyla CHP Parti Meclisi, milletvekilleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri bir araya geldi. Genel Merkez’de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan yetkili kurullar, seçimlerin öncesi ve sonrasını tartıştı, propaganda dönemindeki çalışmalar anlatıldı.

Toplantıda, Ekrem İmamoğlu’nun zaferinin ardından 11’i büyükşehir 252 belediyede yönetimi devralan CHP’de bu sonuçların önümüzdeki dönem siyasetine vereceği yön konuşuldu. Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin değerlendirmesinden kazanılan belediyelerin bir daha kaybedilmemesi için yapılması gerekenlere kadar çok sayıda konu masaya yatırıldı.

DİĞERLERİNDEN 154 BİN OY

Genişletilmiş PM toplantısında milletvekilleri, 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde mahalle mahalle yaptıkları çalışmaları PM üyeleriyle paylaştı. Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçmen hareketleri üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Sunumlar sırasında oy geçişlerine ilişkin, “31 Mart’ta Binali Yıldırım’a oy veren 220 bin seçmen, diğer adaylara oy veren 154 bin seçmen 23 Haziran’da İmamoğlu’na oy verdi” değerlendirmesi yapıldı.

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MİLLETİN İÇİNE SİNMEDİ

Belediyelere yönelik ‘yönettirmeme’ girişimleri de masaya yatırıldı. İktidarın İstanbul’u kaybetmeyi içine sindiremediği değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, “Milletimiz ardı arkası gelmeyen seçim süreçlerinin bitmesini beklerken seçim süreci bir üç ay daha uzadı. Bu durum da seçmende hayal kırıklığına neden oldu. Delilsiz seçim iptalini vicdanlar kabul etmedi. Milletin aklıyla alay etmeye çalıştılar. 13 bin oy farkını küçümseyenler 806 bin oy farkı yedi” ifadeleri kullanıldı.

CHP’NİN SORUMLULUĞU BÜYÜK

Yetkili kurulların toplantısının ardından açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP’nin seçim zaferinin önümüzdeki dönem için büyük bir önem taşıdığını söyledi. 11 büyükşehri CHP’nin kazanmasının ardından AKP’nin bu zaferi ‘sindiremediğini’ ifade eden Öztrak, sorumluluklarının büyük olduğunu söyledi.

BEKLENTİLERİN YÖNÜ DEĞİŞTİ

CHP’nin milletin yüklediği sorumluluğun bilincinde olduğunu ifade eden Öztrak’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

“Bu seçimler artık CHP’nin bir iktidar merkezi olarak milletimizin tercihine mazhar olma yolunda ilerlediğini ortaya koyuyor. 2014’ten bu yana ülkede yaşananlar beklentilerin yönünü değiştirdi. 2014’te kazandığımız altı büyükşehirde ülke nüfusunun yüzde 12’si yaşıyordu. Şimdi ise 11 büyükşehirle, nüfusun yüzde 45’i yaşıyor. Türkiye’nin milli gelirinin yüzde 59’u da CHP’li belediyeler sınırında üretiliyor. Sorumluluğumuz çok büyük ve bu sorumluluğun farkındayız. CHP’li belediyeler yozlaşmış yönetim yerine halkçı yönetimin nasıl olacağını önce yerelde gösterecek, harcanan her kuruşun hesabı verilecek ve liyakat esas olacak.”

BAŞKANLIK SİSTEMİ ELEŞTİRİSİ

“Türkiye son bir yıldır ucube rejimle yönetiliyor. Parlamento’nun ve güçler ayrılığının yok sayıldığı bu rejimde işler her gün biraz daha kötüye gidiyor. ‘Hızlı karar alınacak’ denilen düzende devlet çarkları dönmüyor, milletin tenceresi boş. Saray ‘yetkiyi verin dolarla faizle nasıl uğraşılır göreceksiniz’ dedi. O günden bu güne ekonomideki göstergeler baş aşağı gidiyor. Vatandaş, işsizlikle hayat pahalılığı arasında eziliyor.”

MALİ DİSİPLİN KAYBEDİLDİ

“Geçen yıl Mart ayında yüzde 10 olan işsizlik yüzde 14’e çıktı. 8 milyon işsiz var. Dünya’daki 96 ülke nüfusundan fazla. Pazar yeri yangın yeri. TL dolar karşısında yüzde 19 değer yitirdi. Geçen yıl Mayıs ayında 21 milyar lira olan bütçe açığı 66 milyar oldu. Mali disiplini kaybeden iktidar çözümü elini milletin cebine atmakta bulmaya çalışıyor. Seçimden önce merkez bankasının nisanda ödemesi gereken kar payını ocakta alıp seçimde yiyip bitirdiler. Seçimler bitti zam yağmuru başladı.”