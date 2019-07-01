CHP’de belediye zaferinin ardından ilk PM: Yerel seçimler masaya yatırılacak

Yenilenen İstanbul seçimiyle birlikte Türkiye genelinde 11’i büyükşehir, 10’u il olmak üzere toplam 252 belediye kazanan CHP’de, belediyelerin çalışmaları titizlikle takip edilecek.

23 Haziran’ın ardından yerel seçimlere dönük analiz çalışmasını sürdüren CHP’de, ilk değerlendirmenin yapıldığı Merkez Yönetimi Kurulu’nun ardından bugün toplanacak Genişletilmiş Parti Meclisi toplantısında da seçimler masaya yatırılacak.

Genel merkezde düzenlenecek toplantıya Parti Meclisi üyelerinin yanı sıra milletvekilleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de katılacak. CHP Genel Başkan Yardımcıları, parti merkezinde saat 10.00’da başlayacak PM’de seçim sonuçlarının analizi içeren çeşitli sunumlar yapacak.

CHP’li milletvekilleri, hem 31 Mart hem de 23 Haziran öncesinde mahallelerde yaptıkları seçim çalışmalarını ve bu mahallelerdeki seçmen profilini, PM toplantısında partililere anlatacak. Seçimlerde kazanılan 252 belediyenin bir daha kaybedilmemesi için yapılması gereken tartışmalar da PM’de ele alınacak. “Muhafazakar ve milliyetçi seçmenle kurulacak diyalog” da PM’nin önemli günden başlıklarından biri olacak.