CHP’de usulsüz atamalar yönetimi alarma geçirdi: Gereken ne varsa yapacağız

31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde 11’i büyükşehir olmak üzere 250’yi aşkın belediyede yönetimi kazanan CHP’nin, bazı belediyelerinde son dönem yaşanan usulsüz atamalar tepki çekti. Kulislerden yansıyan bilgilere göre, liyakat ilkesini ilhlal eden başkanlara yönelik yaptırımlar kapıda. Bazı belediye başkanlarının fevri davranışlarına ilişkin CHP il ve ilçe örgütlerinden de Genel Merkez’e şikayetlerin dillendirildiği konuşuluyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise usulsüz atama yaptığı iddia edilen belediye başkanlarını tek tek arayıp, atamaları iptal ettirdiği belirtiliyor.

Gerekli uyarıları yapıyoruz

Konuya ilişkin BirGün’e konuşan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Bazen hatalar oluyor ama biz buna asla izin veremeyiz. Bu anlamda gerekenleri yapıyoruz” dedi. Bundan sonra benzer olaylar yaşanmaması için özel çalışma yapacaklarını vurgulayan Torun, “Olayları tek tek değerlendiriyoruz. Bundan sonra böyle olaylar yaşanmaması için hem Genel Başkanımız gerekli uyarıları yaptı hem biz yaptık. Buna rağmen aynı olaylar devam ederse gerekli işlemler yerine getirilir” diye konuştu.

“Yeni göreve gelen arkadaşlarımız var. İçinde bulunduğu durumdan dolayı böyle bir hatalı değerlendirme yapmış olan arkadaşlar var” diyen Torun, “Ama biz her zaman liyakatı öne çıkararak genel başkanımızın verdiği talimatlar çerçevesinde eş, dost ve akraba görevlendirilmeyecek. Bununla ilgili en son Seyhan ve Safranbolu belediyeleri ile ilgili olarak gerekli açıklamayı yaptık ve gereken yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Beyazda leke görünür

“Beyazda leke gözüküyor fakat siyahta hiç belli olmuyor” diyen Torun son olarak şunları ifade etti: “Bugün devletin tepesinde damat hazineden sorumlu hazinenin başında. AKP’li kadrolara bakıldığında eş, dost o kadar yoğun durumda ki inanılmaz ama bizdeki olay az da olsa haliyle dikkat çekiyor. Buna da asla izin vermeyiz çünkü doğru bulmuyoruz.”

CHP’lilerden tepki çeken atamalar

Adana Seyhan’da CHP’li Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın damadını özel kalem müdürü olarak atadığı ortaya çıktı. Seyhan Belediyesi’nin haziran ayındaki meclis toplantısında alınan kararla Akay, damadı emekli subay Ahmet Erdal Şenyurt’u özel kalem müdürlüğü görevine getirdi. Gazeteci İsmail Saymaz Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “CHP’li de olsa damatların yeri ayrı demek ki” ifadelerini kullanarak duruma tepki gösterdi.

CHP’li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kardeşi Zafer Köse’yi özel kalem müdürü olarak atadı. Köse, gelen tepkiler üzerine atamanın geri alınacağını ifade etti.

İzmir’in Menderes Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Kayalar’ın, eski başkan Bülent Soylu’nun özel kalem müdürü Yavuz Selim Aktaş’ı görevden alarak yerine amcasının oğlunun eşi, eski belediye çalışanı Nuriye Kayalar’ı getirdiği belirtildi. Nuriye Kayalar’ın, aynı zamanda Kültür ve Sosyal İşler Müdürü yapıldığı da aktarıldı.

İzmir’de de oğlu Efe Uygur’u, belediye şirketi olan TORBEL A.Ş.’de genel müdür yardımcısı olarak atayan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur da tepkiler üzerine geri adım atmıştı.

İzmir’in Selçuk Belediyesi’nde de tartışma yaratan bir gelişme yaşandı. CHP’li Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in kuzeni Oya Ceritoğlu’nun, Selçuk Belediyesi’ne sekreter olduğu belirtildi. İsmail Uygur, daha sonra gelen tepkiler üzerine yazılı olarak yaptığı açıklamada, oğlunun şirketteki görevine son verdiğini açıklamıştı.

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Kılıçdaroğlu’ndan teşekkür ziyaretleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Türkiye genelinde “teşekkür ziyaretleri”ne başlayacak.

Çalıştayda, belediye başkanlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyeler için belirlediği 7 ilkeyi açıkladı. İnanç, kimlik ve yaşam tarzı üzerinden siyaset yapılmaması, kadınlara, engellilere ve yoksul kesime özen gösterilmesi, harcama ve yatırımlarda şeffaf olunması, liyakat ve adaletten ödün verilmemesi vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarından, vatandaşlarla iç içe olup çok çalışmalarını istedi.

Bu süreçte kendi temposunu da artıran Kılıçdaroğlu, yerel seçimler kapsamında Anadolu’daki “teşekkür” ziyaretlerine başlıyor.

Daha önce Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerini ziyaret edip Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na tebriklerini ileten Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başarılı olduğu yerler başta olmak üzere bazı il ve ilçelere yapacağı ziyaret programı netleşiyor.

Bu kapsamda, Kılıçdaroğlu ilk ziyaretlerini, CHP’nin yerel seçimlerde başarı elde ettiği Artvin ve Ardahan’a yapmaya hazırlanıyor.