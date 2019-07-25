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25.07.2019
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CHP’de Yerel Yönetimler Çalıştayı bugün başlıyor

250’yi aşkın belediyede yönetimi devralan CHP, bugün başlayacak Yerel Yönetimler Çalıştayı’nda başkanların çalışma usullerini ve önceliklerini belirleyecek. Çalıştay’ın ardından belediye başkanlarının ihtiyaçları için altı farklı birim kurulacak

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

Yerel seçimlerde aralarında İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerin de bulunduğu 250’yi aşkın belediyede yönetimi kazanan CHP, bugün başlayacak Yerel Yönetimler Çalıştayı ile çalışma yöntemlerini belirleyecek.

Üç gün sürecek Yerel Yönetimler Çalıştayı’nda Afyonkarahisar’da belediye başkanlarıyla bir araya gelecek CHP Yönetimi, başkanların koordineli çalışmaları başta olmak üzere çok sayıda düzenlemeyi hayata geçirmeyi planlıyor.

ALTI BİRİM KURULACAK

İktidarın “CHP’li belediyeleri çalıştırmama” planını bertaraf etmek isteyen CHP, ekonomik engellerin aşılması için de planlamalar yapacak. Bu kapsamda kampın ardından belediyelerle, araştırma, proje geliştirme, finans, bütçe, iletişim ve hukuk alanlarında işbirliği içerisinde çalışacak altı farklı birimin oluşturulacak.

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İlk günü kayıt alma ve yerleşme işlemleriyle geçecek Çalıştay’da ikinci gün Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tanıtım konuşması yapacak. Açılış konuşmasını ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yapacak. Çalıştay’da daha sonra “arama konferansı”na geçilecek. Belediye başkanları burada ortak sorunları ve çalışma konularını belirleyecek.

Çalıştay’ın son günü, Ortak Akıl Atölyesi ile başlayacak. Burada çeşitli gruplara ayrılacak belediye başkanları, yönetim alanında yaşadıkları sorunları gündeme getirerek yapılabilecek icraatlar masaya yatıracak. Son olarak Seçmen Beklentileri Paneli ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarından uzmanlar sunumlar gerçekleştirecek. Son gün tekrar yapılacak başkanlar forumunun ardından toplantı değerlendirme konuşmasını Seyit Torun yapacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise kapanış konuşmasını yapacak ve Çalıştay’da alınan ilke kararlarını kamuoyuna duyuracak.

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