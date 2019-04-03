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03.04.2019
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CHP’den AA’nın “Ankara’da oylar yeniden sayılacak” haberine yalanlama

birgun.net birgun.net

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla ‘Ankara’da 11 ilde oylar yeniden sayılacak’ haberini yalanladı.

11 ilçenin önemli bir kısmında sayımın yapılıp bittiğini belirten Erkek Anadolu Ajansı’nı “Yeni bir haber gibi sunulma nedeni nedir?” diyerek eleştirdi.

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Erkek, “AA yine bildiğimiz gibi, yine görev başında! #Ankara’nın 11 ilçesinde sayım yapılıyor haberi yalandır! Bu ilçelerin önemli bir kısmında zaten sayım yapıldı ve bitti. Yeni bir haber gibi sunulma nedeni nedir? #MazbatamızıVerin” ifadelerini kullandı.

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