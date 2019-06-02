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02.06.2019
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CHP’den AKP’ye geçen Bergama Belediyesi’nde ‘mobbing’ iddiası

AKP’li Bergama Belediyesi’nde çalışanlara mobbing yapıldığı iddia edildi.

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra CHP’den AKP’ye geçen Bergama Belediyesi’nde, çalışanlara yönelik “mobbing” iddiaları gündeme geldi.

Buna göre, özel kalem, insan kaynakları, yazı işleri, park bahçeler, muhtarlıklar, zabıta, imar emlak, istimlak müdürlükleri gibi müdürler, görevinden alınarak düz memur yapıldığı öğrenildi. 1,5 aylık sürede yaklaşık 30 çalışanın görev yerlerinin değiştirildiği ve çalışanların sendika değiştirmeye zorladığı iddia edildi.

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Bergama Demokrasi Platformu şu açıklamayı yaptı: “Belediye personellerinin yer değişikliği, rotasyon ve mobbing (iş yerinde psikolojik baskı) gibi durumları engellemek adına dün Bergama Belediye Meclis Toplantısı’na katıldık. Toplantıda söz alan CHP Grup Sözcüsü bu konuda ‘Bilindiği üzere artık siyasi fonksiyon bir kenara koyulmalı, belediye hizmetleri yapılmalıdır. Halk arasında personelde yer değişikliği ya da mobbing ve benzeri durumlar yaşandığı belediye meclis grubumuza aktarılmaktadır. Esas olarak liyakatin, verimliliğin ve kamu hizmetlerinin, performansın temel ölçüt olarak alınacağı düşüncesi olacağını ve kamu yararı gözetilerek işlerin yapılacağını düşünmekteyiz’ diyerek platformumuzun hassasiyetini Meclis Toplantısında dile getirmiştir.”

Konuya ilişkin Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun da açıklama yaptığı kaydedildi. Koştu’nun “Göreve başladığım günden bu yana herhangi bir kişinin iş akdine son verilmemiştir. Rotasyonlar ve değişiklikler doğaldır. Her kurum içerisinde rotasyon, değişiklik yapılmaktadır” dediği öğrenildi.

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