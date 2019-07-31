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31.07.2019
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CHP’den ‘akraba atamaları’ açıklaması: Belediye başkanlarına gerekli uyarılar yapılıyor

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bazı CHP’li belediyelerde, belediye başkanlarının akrabaların çeşitli görevlere atanması ile ilgili eleştirilerin hatırlatılması üzerine Öztrak, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye’de tabii uygulamalara dönüp baktığınız zaman, ‘balık baştan kokar’ diye bir laf vardır. Sarayın damadı, ekonomiden sorumlu bakan. Hem damat hem kayınpederi saraya bağlı olan varlık fonunun yönetim kurulu başkanı ve yöneticisi. CHP, leke kabul etmeyen bir partidir. Bu tür yanlış uygulamalar kamuoyu önünde gerçekten sırıtmaktadır. Bu nedenle ben özellikle bu konuları gündeme getiren medyanın müspet bir iş yaptığını düşünüyorum. Bu otokontrolün yapılmasından memnunuz. Bu çerçevede belediye başkanı arkadaşlarımıza gerekli uyarılarda bulunuluyor. Bununla ilgili olarak, bu çerçevede çeki düzen vermeleri konusu kendilerinden talep ediliyor. Ayrıca yine Genel Başkanımız ilk imzayı attı, Grup Başkanvekillerimiz imzaladı, TBMM’ye bir siyasi etik yasasını da getirdik. Milletin çocukları bu kadar işsizken, belediye başkanlarının, cumhurbaşkanlarının, üst düzey yöneticilerinin kendi akrabalarına iş vermelerini milletimizin kabul etmesi mümkün değildir. Öncelikle milletin işini çözecekler, kendi akrabalarının değil.”

‘GEREKLİ BEDEL NASIL TESPİT EDİLDİ?’

Ankara Garı Yerleşkesi içerisinde bulunan TCDD misafirhanesinin bir vakıf üniversitesine kiralanmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Öztrak, burada da milletin içine sinmeyecek bir durumun ortaya çıktığını belirtti.

Faik Öztrak, “Gerekli bedel ödendi deniyor. Gerekli bedel nasıl tespit edildi? Hangi kriterlere göre tespit edildi? Sadece bu değil, AOÇ’nin arazisiyle ilgili bu üniversiteye dönük yapılmış olan bir uygulama var. Toprağa ancak galoşla basabilenler, AOÇ ile ilgil olarak büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün yaklaşımını anlamak da zorlanıyorlar ki kalkıp bu arazileri üniversitelere veriyorlar. Bir an önce ne bedel alındığı açıklanmalı.” diye konuştu.

CHP’den belediye başkanları teklifi: Akrabalar işe alınmasın, ikinci maaş yasaklansın
Kaynak:AA

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