CHP’den avukatlara 23 Haziran eğitimi

CHP İstanbul İl Başkanlığı Hukuk Komisyonu ve Parti Okulu, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimlerinde sandıklarda görev alacak avukatlar için eğitimlere başladı.

23 Haziran’da İstanbul’da oy kullanılacak 31 bin 186 sandığın tümünde avukat görevlendirmeyi hedefleyen CHP, avukatlar için sandık güvenliği eğitim toplantıları düzenliyor. İstanbul’un 3 bölgesinde ve 39 ilçesinde gerçekleştirilecek eğitim toplantılarının ilki Kadıköy’de gerçekleştirildi. Toplantıya CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ile birlikte İl Eğitim Sekreteri Mazlume Oruç ve İl Hukuk Komisyonu Başkanı Av. Doğuşcan Aygün de katıldı.

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400 AVUKAT KATILDI

Yaklaşık 400 avukatın katıldığı eğitimde avukatlara seçim günü sandık çevresinde yapılması ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı tarafından verilen ilk eğitim toplantısında, sandık kurulumu öncesi, kurulum aşaması, oy verme işlemleri, sandıkların açılması, oyların sayımı ve tasnif süreci başta olmak üzere seçim günü yaşanabileceklerle ilgili de sunumlar gerçekleştirildi. İstanbul’un diğer ilçe ve bölgelerindeki eğitimler de önümüzdeki günlerde daha önceki seçimlerde görev almış tecrübeli avukatlar tarafından verilmeye devam edecek.

HER SANDIKTA BİR AVUKAT

CHP, ayrıca 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri için “Her Sandıkta Bir Avukat” kampanyasına devam ediyor. Sandıklarda görev almak isteyen avukatlar, 0 212 706 09 89 numaralı telefonu arayarak ya da [email protected] adresine mail göndererek başvuru yapabiliyor.