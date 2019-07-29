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29.07.2019
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CHP’den belediye başkanları teklifi: Akrabalar işe alınmasın, ikinci maaş yasaklansın

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AKP’li belediyelerin ardından CHP’li belediyelerde de olduğu ortaya çıkan torpilli atamamalar tartışılırken CHP’den hamle geldi. Partinin Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla torpilli atamaları engelleyecek, belediye başkanlarının ikinci bir maaş almasını önleyecek bir yasa teklifi hazırladıklarını açıkladı.

Sputnikte yer alan habere göre, TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Özgür Özel, konuya ilişkin vatandaşlardan gelen tepkileri ‘haklı’ bulduğunu ifade etti. Özel, “CHP olarak bu konuda tavizsiz olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. İki örneği birlikte yaşadık, iddialar var, herhangi bir iddia doğruysa hemen araştırılıyor, ilgili genel başkan yardımcılığımız tarafından bu işin sonlandırılması gerektiği söyleniyor. Ama bir gerçek var. CHP leke gösteriyor çünkü bu konuda oldukça temiz, AKP sağ olsun kir tutmuyor çünkü kiri göstermeyecek kadar kirli. CHP’nin bu konuda yanlış yapan bir belediye başkanı ki yanlıştır savunmadık, savunmayacağız, arkasında durmayacağız, hatadan döndüler” diye konuştu.

AKP’li belediyelerin uygulamalarından örnekler veren CHP’li Özel, “Bursa 10 tane şirketten birden, Trabzon 5 tane şirketten birden ve AKP’den bu konuda çıkan bir ses yok” dedi.

AKP VE MHP NASIL DEĞERLENDİRECEK

CHP olarak belediye başkanları ile ilgili bir kanun teklifi hazırladıklarını da açıklayan Özel, “Yerel yöneticilerin birinci derece yakınlarının belediyelerde, iştiraklerinde, şirketlerinde görevlendirilememesi, bu konuda kendilerinin belediyeden herhangi bir maaş ve ödeme alamama konusunda bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı’na sunacağız. Bu kanun teklifinin AK Parti’nin ve küçük ortağı tarafından nasıl değerlendirileceğini de bekliyoruz. CHP olarak bu konuda tavizimiz yok. Hiçbir CHP’li belediye başkanının bunu yapmasını hoş görmüyoruz ve izin vermiyoruz. Ama gelin bunu kanuna koyalım hiç birimiz yapamayalım. Bu ülkeyi yöneten kişi birinci derece yakınını ekonominin başına koymadı mı? Bir siyasi etik varsa bu sadece bir ilçe belediye başkanını mı bağlar?” ifadelerini kullandı.

KESİNLİKLE İKİNCİ MAAŞ ALAMAYACAK

Özel, hazırlanacak kanun teklifine ilişkin bir soru üzerine de şunları söyledi:

“Kanun teklifi Sayın Genel Başkanımız tarafından hafta sonu belediye başkanlarımıza söylenen bütün ilkeleri hukuken de yasaklayacak bir kapsamda olacak. Bugün sayın Genel Başkanımız talimatıyla danışmanlarımız ve hukukçularımız çalışmalara başladı, son şeklini verince onu detaylı olarak basın toplantısı ile söyleyeceğiz. Ama birinci derece yakınlar belediyelerdi, şirketlerde, iştiraklerde göreve getirilemeyecekler ve ürettikleri iş ve hizmetlerden dolayı da herhangi bir ücret yerel yönetimlerden, belediyelerden alamayacaklar. Ancak bunun ikinci derece yakınları da kapsayacak bir çerçevesinin olması gerektiğini de öngörüyoruz. Çok özel durumlarda bir teknik personelin o işi o ilçede o belde de yapacak tek kişinin, ikinci dereceden yakını olma durumunun yaratabileceği bir zafiyet var mıdır ona bakıyor arkadaşlar. Ama CHP olarak biz belediye başkanlarımızın birinci derece yakınlarının asla bu tip işlere girmemesi gerektiğini söylüyoruz. İkinci bir hususu da belediye başkanları belediyelerin şirketlerinin yönetimlerinde yer alıyorlar, bazen bundan dolayı da huzur hakkı aldıkları ortaya çıkıyor bu da ikinci bir maaş demek. Kesin bir şekilde ikinci maaşı da yasaklayacağız. Ama bazı şirketlerde şöyle bir durum var, belediye başkanı şirketin de yönetim kurulu başkanıdır diyor, belediye başkanının böyle bir yetkinliği var ve bu işi yapabilecek en iyi kişi oysa ve kendisi de öyle değerlendiriyorsa bu görevini devretmeyip sürdürebilir ama burada da huzur hakkını, ikinci maaşı kesinlikle yasaklayacağız. Bir belediye başkanı ya herhangi bir şirkette görev almayacak alması zaruri bir durum varsa da kesinlikle huzur hakkı ya da ikinci bir maaş almayacak. Belediye başkanına kanunun öngördüğü maaş dışında belediyenin ya da iştiraklerinin bütçesinden herhangi bir şey ödenmemesini de kesinlikle kanuna bağlıyoruz.”

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